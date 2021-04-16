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الامارات | دوري أبطال أوروبا.. ترتيب الهدافين وموقف محمد صلاح

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محمد أبوإسماعيل – دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبحت الفرصة متاحة أمام نجمي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي للمنافسة بقوة وانتزاع صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا هذا العام، عقب خروج المنافسين والمتصدر الحالي النرويجي إرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، عقب خسارة فريقه أمام مانشستر سيتي.
 
وجاء هداف فريق الإنجليزي، المصري محمد صلاح في المركز الثالث في قائمة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2021، وتوقف رصيده من الأهداف عقب الخسارة من الإسباني ووداع البطولة القارية، فيما يملك مبابي، وزميله البرازيلي نيمار، فرصة ذهبية لخطف صدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا، في الموسم الجاري، بعد تأهل سان جيرمان إلى دور نصف النهائي، ما يعني أنهما سيلعبان مباراتين على الأقل، وبالتالي أمامهما فرصة لتعزيز رصيد أهدافهما.
 
ترتيب الهدافين بعد ختام الدور ربع النهائي
 
1- إرلينج هالاند 10 أهداف
2- كيليان مبابي 8 أهداف
3- محمد صلاح، نيمار، ألفارو ، أوليفييه جيرو، يوسف النصيري، ماركوس راشفورد (6 أهداف)
4- كريم بنزيما، ليونيل ، روبرت ليفاندوفسكي، تشيرو إيموبيلي، ألاساني بليا، سيرجيو أوليفيرا، برصيد (5 أهداف).
 
 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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