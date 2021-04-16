شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري: ندمان على تجربة بيراميدز.. ومحدش يزايد على حبي للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، أنه لم يقصد إثارة غضب جمهور النادي الأهلي بعد موافقته على التواجد رئيسا لنادي بيراميدز.

وقال حسام البدري في تصريحات إذاعية: «جماهير النادي الأهلي بالنسبة لي حاجة كبيرة، وخلال فترة تواجدي في القلعة الحمراء، كان هدفي الأساسي هو إسعاد الجماهير».

وأضاف: «محدش يقدر يزايد على تاريخي وحبي للنادي الأهلي، عندما تواجدت في نادي بيراميدز، كنت لا ارتبط بأي ناد في ذلك الوقت».

وتابع :«لو أعلم أنه ستكون هناك حالة غضب كبيرة من جمهور الأهلي بعد تواجدي في بيراميدز، كنت رفضت العرض»، مؤكدًا :«لو عاد بي الزمن لم أوافق على قبول المهمة في نادي بيراميدز».