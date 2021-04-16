شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري : لدينا بدائل لتريزيجيه .. وتاريخي كله حققته مع «النجوم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول أن إصابة محمود حسن تريزيجيه نجم المنتخب ونادي استون فيلا الإنجليزي بالرباط الصليبي للركبة أمر مزعج.

وقال حسام البدري، في تصريحات إذاعية :«انزعجنا من إصابة محمود تريزيجيه، بالرباط الصليبي، فهو أحد الركائز الأساسية بالمنتخب».

وأضاف: «تريزيجيه أجرى العملية الجراحية بالأمس بنجاح»، مؤكدًا: «تواصلت مع محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، والذي كان يتابع مع اللاعب وقت إجراء العملية».

وواصل: «لدينا البدائل القادرة على تعويض غياب تريزيجيه في الفترة المقبلة، ولكن أرفض ذكر أي أسماء».

ورد حسام البدري على ما يردده البعض أنه لا يجيد التعامل مع النجوم : «أنا لا أتعامل سوى مع النجوم، وتاريخي كله في الأهلي حققته مع النجوم».

وأردف: «البعض يردد هذا الكلام لأغراض شخصية، وليس للصالح العام»، موضحا : «أنا في تواصل مستمر مع لاعبي المنتخب على رأسهم محمد صلاح وتريزيجيه ومحمد الشناوي وأحمد حجازي وعبدالله السعيد».