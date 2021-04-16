شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحشد نجومه لمواجهة الأهلي في دوري اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك بقيادة حسين زكي، عن قائمة الفريق استعدادا للقاء الأهلي، المقرر لها مساء اليوم على صالة حسن مصطفى، بالجولة الأخيرة لبطولة الدوري.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:-

«أحمد الأحمر – يحيى الدرع – محمد على – محمود خليل “فلفل”- هشام السبكي – عمر الوكيل “بكار” – أحمد مومن “دودو” – مازن رضا – على هشام – مصطفى خليل – محمد علاء “لوكا” – أحمد حسام – أكرم يسري -حازم ممدوح – مصطفي بشير – إبراهيم العربي – وسام نوار – خالد وليد».

ويبحث الفريق الأبيض عن الانتصار في لقاء اليوم للاحتفاظ بدرع الدوري، علما بإن الفريق يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد40 نقطة بفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

وفي حالة تعادل الفريقين في لقاء اليوم سيتم اللجوء لمباراة فاصلة لتحديد بطل الدوري، وتقام يوم الإثنين المقبل على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.