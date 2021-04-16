شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يسابق الزمن لتجهيز المحمدي للإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسابق الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة الدكتور هشام مصطفى الزمن، من أجل تجهبز باهر المحمدي، مدافع الفريق لمباراة الإنتاج الحربي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويأمل إيهاب جلال، المدير الفني للدراويش، في أن يتمكن باهر المحمدي، من اللحاق بمباراة الإنتاج الحربي، في ظل الأزمة التي يعاني منها الفريق في مركز قلب الدفاع، وهو ما تسبب في خسارة الفريق العديد من المباريات في الفترة الماضية.

ووضع الجهاز الطبي للدراويش برنامج تأهيلي لباهر المحمدي، تمهيدًا للاستعانة بجهوده في المباريات المقبلة، وذلك بعد تماثله للشفاء من الإصابة بالرباط الصليبي للركبة والتي أبعدته عن الفريق طوال الفترة الماضية.

ويستعد الإسماعيلي لخوض مباراة الإنتاج الحربي، المقرر إقامتها أول مايو المقبل، على ستاد السلام، ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

يُذكر أن الإسماعيلي موقفه صعبًا في جدول الدوري، حيث يحتل الفريق المركز قبل الأخير برصيد 14 نقطة جمعها من الفوز في مباراتين وتعادل في 8 مباريات وتعرض للهزيمة في مثلها، أحرز لاعبوه 16 هدفًا وتلقت شباكه 24 غيرها.