وسائل إعلام: سواريز بديلاً لـ محمد صلاح في ليفربول

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية عن مفاجأة كبيرة متعلقة بخليفة النجم العربي المصري محمد صلاح في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي.

وقالت قناة "ديبورتيس كواترو" الإسبانية إن نادي ليفربول يخطط لاستعادة مهاجمه السابق، لويس سواريز، لخلافة صلاح، الذي لم يتحدد بعد مصيره مع النادي.

وأضافت القناة أن ليفربول سيحاول التعاقد مع مهاجم أتلتيكو مدريد، الأوروجوياني سواريز، في حال رحل عنه نجمه الحالي، المصري محمد صلاح، عند فتح نافذة سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت القناة إلى أن إدارة ليفربول ترى في سواريز خياراً مثالياً لتعويض محمد صلاح.

وكان سواريز (34 عاما)، قد تألق في صفوف نادي ليفربول بين العامين 2011 و2014، قبل أن ينضم إلى برشلونة، ومن ثم انتقل في الميركاتو الصيفي الماضي إلى فريقه الحالي أتلتيكو مدريد، الذي يمتد عقده معه حتى صيف العام المقبل.

وتزعم تقارير إعلامية، أن عقد سواريز يتضمن بندا يسمح له بالرحيل مجانا عن "الروخي بلانكوس" هذا الصيف.

ولعب المهاجم الأوروجوياني 32 مباراة مع أتلتيكو مدريد في جميع المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها 19 هدفا وصنع 2.

أما صلاح، فقد زادت التكهنات حول مستقبله مع ليفربول، خاصة مع خروج "الريدز" خالي الوفاض من جميع البطولات هذا الموسم، وإمكانية فشله في التأهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وزعمت تقارير صحفية، أن الفرعون المصري، الذي ينتهي عقده مع ليفربول في صيف 2023، سيضغط على "الريدز" في الصيف المقبل، للانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة.

وصرح اللاعب نفسه في وقت سابق، بأنه لا يستبعد اللعب مع أحد عملاقي الكرة الإسبانية يوما ما.