شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مرتجى يتحدث عن 3 مرات بكى فيها بسبب الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خالد مرتجى عضو مجلس إدارة النادى الاهلى كواليس إصابته بفيروس كورونا محذراً من خطورة هذا الوباء، وقال مرتجى الذى يحل ضيفاً على برنامج النجوم في رمضان مع الإذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى :"تجربة الإصابة بكورونا كانت صعبة للغاية خاصة أنها داهمتنى ونجلى الأصغر وعانت منها زوجتى ودخلت المستشفى بسببها ، وفقدت عديلى بسبب هذا الفيروس حيث توفى بعد 23 يوماً من العزل".

وعن اللحظة التي بكى فيها بسبب الاهلى علق خالد مرتجى :"يوم نهائي القرن وعقب التتويج لم أتمالك دموعى ويوم فوزنا ببرونزية كأس العالم للأندية الاخيرة، بجانب لحظة الفوز بدوري الابطال الافريقى 2006 ومباراة الصفاقسى التونسى".

وأكمل عضو مجلس إدارة النادى الاهلى:" بحب ميسى وأشجع برشلونة عالمياً، وبموت في الصيف وأعشق اللون الأزرق ، بحب الكلاب ولا أفضل تربيتها .. بحب التنس .. وأكلتى المفضلة الملوخية ومش بحب القرنبيط "

وأضاف خالد مرتجى :"لو لم أعمل في مجال الكورة كنت سأكون وزير خارجية ، وأصعب رحلة طيران عشتها كانت الكاميرون في بطولة 2008 مع الاهلى"

وتابع عضو مجلس الاهلى :"بحب نيللى كريم .. ومسمى مراتى نوشا على الموبايل ، وعامل بلوك لناس كتير، كان نفسى العب كورة ، ومطربى المفضل عبد الحليم حافظ ، وإمبراطورية ميم فيلمى المفضل ، وبموت في القطايف".

وأكمل خالد مرتجى :"هزيمة الاهلى الحاجة الوحيدة اللى تخرجنى عن شعورى ، عيلتى كلها أهلاوية ماعدا نجل عمى هو الشخص الوحيد الزملكاوي ويوم الاحد مفيش حاجة هتحصل عشان هو عارف ان الاهلى بيكسب عالطول"

ووجه مرتجى رسالة لصالح سليم قائلا :" الله يرحمك أثرت فينا كلنا ، وقال لحسن مصطفى :"ليك فضل كبير لعليا وبعتبرك أبويا " ، وحسن حمدى :"أيقونة وقدوتى " ، ومحمود الخطيب :"أخويا الكبير " ولياسين منصور بقوله أنت فين ولعمرو الجناينى بقوله أنت حبيبى بس زملكاوى"

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وعن مقولة الاهلى فوق الجميع علق مرتجى :" معناها الاهلى فوق مصلحة أبناؤه ، عندما تتعارض مصلحتك الشخصية مع النادى اتربينا ان مصلحة النادى أهم وأبقى".

وعن طقوسه في رمضان قال خالد مرتجى :" الدورات الرمضانية كانت أهم طقوس شهر رمضان بالنسبة لنا ، عشنا عصر الباشوات في الاهلى ، كان مجلس الإدارة مكون من وزراء ، وكنا نشاهد فريق مرتجى وفريق كامل بيه حافظ ، وكان يرفض الخسارة وتعرضت للإصابة وقتها في إحدى المباريات".