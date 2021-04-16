شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يهزم الجونة 8/1 فى 14 مباراة قبل مواجهة ستاد خالد بشارة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الجونة نظيره إنبى في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة، على ستاد خالد بشارة بالغردقة، في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق الساحلى بعد الخسارة من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد في الجولة 19 للمسابقة فيما خسر الفريق البترولى من أسوان بهدف دون رد في الجولة الثامنة عشرة للمسابقة.

ترتيب الجونة وانبى فى جدول الدوري

ويحتل الجونة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين

فيما يحتل أنبى المركز التاسع برصيد 24 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 19 هدفا وتلقت شباكه 17 هدفاً ومازال لديه 3 مباريات مؤجلة.

تاريخ مواجهات الجونة وانبى

وتشير الأرقام إلى أن الجونة وإنبي تواجها من قبل في الدوري، في 14 لقاء، فاز الجونة في لقاء، فيما فاز الفريق البترولي في 8 مواجهات، وتعادلا في 5 مواجهات، وسجل الجونة في شباك إنبي 9 أهداف، بينما سجل الفريق البترولى 23 هدفًا.

لم ينجح الجونة فى الفوز على إنبى آخر 9 مباريات جمعت بالفريقين، حيث يعود آخر انتصار للجونة إلى 13 إبريل 2011 عندما خسر إنبي بهدفين مقابل هدف.

وانتهت مباراة الدور الأول بين الفريقين فى دوري الموسم الماضى بفوز انبى بأربعة أهداف مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم باستاد خالد بشارة فى الأسبوع السابع للمسابقة فى 10 ديسمبر 2019 ، سجل رباعية إنبى رامى صبرى هدفين ومحمد شريف هدف ومحمد رزق هدف ، وسجل هدف الجونة الوحيد عمرو عبد الفتاح .

فيما انتهت مباراة الدور الثانى لدوري الموسم الماضى بالتعادل السلبى بين الفريقين فى اللقاء الذى أقيم فى 2 سبتمبر 2020 بالجولة 24 للمسابقة على ستاد بتروسبورت.

رضا شحاته يطالب لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات وطولان يفتش عن المربع الذهبى

وطالب رضا شحاتة، المدير الفني للجونة، لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات بعد تلقى هزيمتين على التوالي أمام الطلائع برباعية ثم أمام المصرى بهدف دون رد تسببت في تراجع مركز الفريق الساحلى، مشدداً على ضرورة تلافى الأخطاء الدفاعية الساذجة التي تكلف الفريق خسارة نقاط سهلة.

في المقابل، طالب حلمى طولان، المدير الفني لإنبى لاعبيه باستعادة ذاكرة الفوز للتقدم في سباق مراكز المسابقة واقتحام المربع الذهبى للمسابقة، وعاد طولان، لممارسة عمله في الفريق البترولى، بعد تماثله للشفاء من العملية الجراحية التي أجراها خلال الأيام الماضية، بتفتيت حصوة على الكلى، أبعدته عن الملاعب بناء على نصيحة الأطباء.