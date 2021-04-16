حسام البدرى: لو علمت غضب الأهلاوية من عملى فى بيراميدز لاعتذرت عن العرض

وأضاف البدرى أنه عندما وصله عرض العمل فى بيراميدز، لم يكن متوقع غضب جماهير الاهلي علي أساس انه نادي مثل باقي الاندية ولو كنت أعلم غضب الجماهير ما كنت قبلت من الأساس.

وقال البدرى في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى :" لن يستطيع أحد المزايدة على حبى للأهلى وتاريخى معه ، فلقد رفضت عروض كبيرة من أجل القلعة الحمراء ولن أفصح عنها".

ويضيف البدرى:"الاهلى بيتى وحياتى كلها قضيتها بين جدرانه ، بنتى كانت في العناية المركزة وكنت بتابع حالتها بالتليفون من أجل إدارة مباراة للأهلى".

ويخوض منتخب مصر خلال الفترة المقبلة عدة تحديات، أولها تصفيات كأس العالم 2022، ثم بطولة أمم افريقيا بالكاميرون فى يناير 2022، كما يخوض الفراعنة بطولة كأس العرب فى ديسمبر 2021.