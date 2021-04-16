شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى: لو علمت غضب الأهلاوية من عملى فى بيراميدز لاعتذرت عن العرض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال حسام البدرى المدير الفني لمنتخب مصر، إن جمهور الاهلي هو دائما فى أول اهتماماته لأنه إبن من أبناء الاهلي وقضي بداخل هذا الكيان الكبيرة عمره كله، وأوضح أنه لو كان يعلم أن انضمامه وعمله فى بيراميدز سيغضب جماهير الأهلى منه ما كان أقدم علي هذه الخطوة.
وأضاف البدرى أنه عندما وصله عرض العمل فى بيراميدز، لم يكن متوقع غضب جماهير الاهلي علي أساس انه نادي مثل باقي الاندية ولو كنت أعلم غضب الجماهير ما كنت قبلت من الأساس.
وقال البدرى في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى :" لن يستطيع أحد المزايدة على حبى للأهلى وتاريخى معه ، فلقد رفضت عروض كبيرة من أجل القلعة الحمراء ولن أفصح عنها".
ويضيف البدرى:"الاهلى بيتى وحياتى كلها قضيتها بين جدرانه ، بنتى كانت في العناية المركزة وكنت بتابع حالتها بالتليفون من أجل إدارة مباراة للأهلى".
ويخوض منتخب مصر خلال الفترة المقبلة عدة تحديات، أولها تصفيات كأس العالم 2022، ثم بطولة أمم افريقيا بالكاميرون فى يناير 2022، كما يخوض الفراعنة بطولة كأس العرب فى ديسمبر 2021.
ويخوض منتخب مصر خلال الفترة المقبلة عدة تحديات، أولها تصفيات كأس العالم 2022، ثم بطولة أمم افريقيا بالكاميرون فى يناير 2022، كما يخوض الفراعنة بطولة كأس العرب فى ديسمبر 2021.
وأكد حسام البدرى أنه يرفض الخروج من المنزل في شهر رمضان في ظل جائحة كورونا قائلا :" بفضل البقاء في المنزل في شهر رمضان للإبتعاد عن التجمعات في شهر الصيام خاصة في ظل ظروف كورونا"
ويضيف البدرى:"هافطر انهارده مسقعة من إيد مراتى ، وبحب أتابع مسلسل ملوك الجدعنة ومسلسل اللى مالوش كبير ، وبعدها اتفرغ لمشاهدة المباريات وتحليلها".
وأكمل المدير الفني لمنتخب مصر :" أحرص على أداء صلاة التروايح فهى من أهم طقوسى بشهر رمضان الكريم".
أكد حسام البدرى أن شروط بطولة كأس العرب ليس واضحة مؤكداً أنه سوف يحضر القرعة يوم 25 أبريل الجارى قائلا :" لا أعلم حتى الان شروط بطولة كأس العرب حتى أقرر ضم بعض المحترفين من عدمه"
ويضيف البدرى:"تلقيت دعوة لحضور القرعة يوم 25 أبريل وسأتواجد بالفعل ووقتها سوف أدرس إمكانية استدعاء بعض المحترفين من عدمه"
وعن مطالبة الجبلاية بإلغاء قرار الأجانب الخمسة علق البدرى :" يهمنى أن تستكمل الأندية تعاقداتها مع المحترفين الأجانب وبعدها ندرس القرار المناسب في هذا الشأن"