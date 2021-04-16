شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يعلن عن فريق الأمل لتدعيم الفريق الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة نادى الاتحاد السكندري تشكيل فريق الأمل الذي تم التوافق عليه من خلال رؤية المدير الفني للفريق الأول حسام حسن و مدير الكرة إبراهيم حسن بالتنسيق والتشاور مع إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين علي تكوينه من فريقي مواليد 2001 ومواليد 2003 مع إضافة بعض العناصر الواعدة من مواليد 2005 تحت 16 سنة ولمدة شهرين لحين عودة النشاط الرياضي لقطاع الناشئين في يونيه القادم طبقا لتوجيهات رئيس النادى محمد مصيلحي .

وتبدأ مواعيد تدريب الفريق بانتظام مع تدريبات الفريق الأول وسيتم وضع برنامج من المباريات القوية مع أندية الدرجة الأولي بخلاف المباريات التي ستقام مع الفريق الأول وذلك بغرض صقل هذه العناصر لإمداد الفريق الأول بعناصر مميزة خلال الفترة المقبلة وتبدأ تدريبات الفريق يوم السبت القادم بملاعب النادي فرع سموحة في تمام الساعة التاسعة والنصف يوميا .

ويتكون فريق الأمل من ..

-الجهاز الفني :

عصام ربيع مدير فنى

محمد حسنى خميس مدرب عام

محمد كامل زنجا مدرب حراس

محمد ابراهيم عمر اصابات وعلاج طبيعى

-اللاعبين :

أحمد السيد مواليد 2000

مروان محمد مواليد 2001

أحمد محمد مواليد 2001

على الدين محمد مواليد 2001

أحمد حامدين مواليد 2001

طارق عبد العزيز مواليد 2001

يوسف عبد العزيز مواليد 2001

عبد الرحمن هشام مواليد 2002

أحمد محمد عبد الجواد مواليد 2002

محمد خالد مواليد 2002

أحمد منصور مواليد 2002

زغلول محمد 2002

على خالد مواليد 2002

أحمد رجب مواليد 2003

حازم اسامه مواليد 2003

عبدالله عمر مواليد 2003

محمد مرسى مواليد 2003

محمود محمد بسيونى مواليد 2003

مازن اشرف مواليد 2003

محمود السيد مواليد 2003

سعيد اكرامى مواليد 2004

محمد شفيق مواليد 2005

محمد أيمن مواليد 2005

عبد الله فوزى مواليد 2005

عمر محمد فتحى مواليد 2005

مومن شريف مواليد 2006