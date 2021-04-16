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شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يعلن عن فريق الأمل لتدعيم الفريق الأول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة نادى الاتحاد السكندري تشكيل فريق الأمل الذي تم التوافق عليه من خلال رؤية المدير الفني للفريق الأول حسام حسن و مدير الكرة إبراهيم حسن بالتنسيق والتشاور مع إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين علي تكوينه من فريقي مواليد 2001 ومواليد 2003 مع إضافة بعض العناصر الواعدة من مواليد 2005 تحت 16 سنة ولمدة شهرين لحين عودة النشاط الرياضي لقطاع الناشئين في يونيه القادم طبقا لتوجيهات رئيس النادى محمد مصيلحي .
وتبدأ مواعيد تدريب الفريق بانتظام مع تدريبات الفريق الأول وسيتم وضع برنامج من المباريات القوية مع أندية الدرجة الأولي بخلاف المباريات التي ستقام مع الفريق الأول وذلك بغرض صقل هذه العناصر لإمداد الفريق الأول بعناصر مميزة خلال الفترة المقبلة وتبدأ تدريبات الفريق يوم السبت القادم بملاعب النادي فرع سموحة في تمام الساعة التاسعة والنصف يوميا .
ويتكون فريق الأمل من ..
-الجهاز الفني :
عصام ربيع مدير فنى
محمد حسنى خميس مدرب عام
محمد كامل زنجا مدرب حراس
محمد ابراهيم عمر اصابات وعلاج طبيعى
-اللاعبين :
أحمد السيد مواليد 2000
مروان محمد مواليد 2001
أحمد محمد مواليد 2001
على الدين محمد مواليد 2001
أحمد حامدين مواليد 2001
طارق عبد العزيز مواليد 2001
يوسف عبد العزيز مواليد 2001
عبد الرحمن هشام مواليد 2002
أحمد محمد عبد الجواد مواليد 2002
محمد خالد مواليد 2002
أحمد منصور مواليد 2002
زغلول محمد 2002
على خالد مواليد 2002
أحمد رجب مواليد 2003
حازم اسامه مواليد 2003
عبدالله عمر مواليد 2003
محمد مرسى مواليد 2003
محمود محمد بسيونى مواليد 2003
مازن اشرف مواليد 2003
محمود السيد مواليد 2003
سعيد اكرامى مواليد 2004
محمد شفيق مواليد 2005
محمد أيمن مواليد 2005
عبد الله فوزى مواليد 2005
عمر محمد فتحى مواليد 2005
مومن شريف مواليد 2006
قريق الأمل في الاتحاد