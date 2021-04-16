شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: رمضان صبحى شعر بقيمة الأهلى..ومباراة الترجى سبب خروج الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق وعضو مجلس النواب أن رمضان صبحى لاعب بيراميدز شعر بقيمة الاهلى لذا أعلن رغبته في العودة للقلعة الحمراء ، وقال الثعلب الصغير في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى :" رمضان صبحى لسه صغير ، وحس بقيمة الاهلى ، لما يعمل ماتش حلو وميلاقيش حد يقوله انت عملت ايه ، بعدما ماكان عايش في نجومية الأهلى ومحاط بحب الجمهور الأحمر وعشان كده أعلن رغبته في العودة للقلعة الحمراء".

وعن قمة الأهلى والزمالك قال حازم إمام :" أعلنت رفضى وجود الحكم المصرى في القمة ، لان الدنيا مش ناقصة مشاكل ، كفاية مشكلة السلة ، وقمة الناشئين ، لو الحكم حسب ضربة جزاء غلط هنقعد نتكلم فيها شهرين طب لازمته ايه".

وعن أسباب رفضه عودة كارتيرون علق حازم إمام :" كنت أرفض عودته خاصة أنه تولى المسئولية قبل مباراة الترجى التونسى بثلاثة أيام وكنت أفضل استمرار باتشيكو وبالفعل الفريق قدم أسوأ مباراة وكانت هذه المباراة هي السبب في الخروج الأفريقى".

يحتفل اليوم الجمعة حازم إمام بعيد ميلاده، ولعب الثعلب الصغير مع منتخب مصر 87 مباراة أحرز فيها 16 هدفًا، ولعب آخر مبارياته مع المنتخب عام 2005 ضد منتخب الكويت.

حصد حازم إمام مع الزمالك 12 بطولة، 3 مرات بطولة الدورى العام، و2 بطولة كأس مصر، و2 بطولة كأس السوبر المصرى، و2 بطولة دورى أبطال أفريقيا، وكأس السوبر الأفريقى، وكأس الأمير فيصل العربية، وكأس السوبر المصرى السعودى.