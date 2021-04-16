شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى: علاقتى رائعة مع محمد صلاح وتاريخى كله مع النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى حسام البدرى المدير الفني لمنتخب مصر أن من يتهمه بأنه لايجيد التعامل مع النجوم "حافظ مش فاهم"، مؤكداً أن علاقته قوية بكل النجوم وعلى رأسهم محمد صلاح ، وقال البدرى في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى :" من يردد شائعة أنى لا أجيد التعامل مع النجوم حافظ مش فاهم".

ويضيف البدرى:"تاريخى كله مع النجوم ، ودربت الاهلى والمنتخب والمريخ السودانى ، وعلاقتى قوية بكل اللاعبين ، أحرص على التواصل مع محمد صلاح بشكل مستمر ، وتابعت أجراء تريزيجيه لجراحة الرباط الصليبى أمس ، وغيابه عن المنتخب خسارة كبيرة ، وأرفض التحدث عن بديله في صفوف الفراعنة".

وأكمل المدير الفني لمنتخب مصر :" أتحدث مع الشناوى باستمرار وعمرو السولية وكل لاعبى المنتخب ، للإطمئنان عليهم

وأضاف حسام البدرى:"منتخب مصر سيخوض مباراة ودية مع فريق أفريقى قبل مواجهة أنجولا والجابون وخاطبنا أكثر من دولة لتنظيم هذه المباراة، ومتفائل بشدة بتواجد منتخب مصر في كأس العالم للمرة الثانية على التوالي ".

أشار إلى أن راتب البرتغالى فينجادا المدير الفني لإتحاد الكرة الذى يفوقه لايشغل باله إطلاقاً رافضاً وجود اشراف من المدرب البرتغالى علي المنتخب الأول فالمدرب البرتغالى له تخصص معين وهو مسئول عن خطط اتحاد الكرة ومسابقات الناشئين".

وعن قمة الاهلى والزمالك قال البدرى :" ننتظر قمة رائعة تليق بالكرة المصرية من ناديين كبيران وبصافرة تحكيم مصرية أيضاً".

وعن عقوبات كهربا وإمام عاشور علق البدرى:" دائماً أساند الأندية والاتحادات في قراراتها ضد أي لاعب متخاذل ولا أسعى لضمه لصفوف المنتخب حتى ينال عقوبته ".

ويخوض منتخب مصر خلال الفترة المقبلة عدة تحديات، أولها تصفيات كأس العالم 2022، ثم بطولة أمم افريقيا بالكاميرون فى يناير 2022، كما يخوض الفراعنة بطولة كأس العرب فى ديسمبر 2021.