شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن قمة حسم دوري اليد بين الأهلي والزمالك الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب جماهير الرياضة المصرية مباراة القمة بين الاهلي والزمالك في دوري اليد فى الجولة الختامية بدورى المحترفين للموسم المحلى 2020 / 2021 وهي المباراة التى استحوذت على اهتمام الكثير من الجماهير خاصة وأنها تأتي قبل 48 ساعة من قمة كرة القدم بين الفريقين.

في التقرير التالي ، نلقي الضوء على قمة اليد الليلة وإلى التفاصيل:

س: ما هو موعد وملعب مباراة الاهلي والزمالك في دوري اليد الليلة؟

ج: المباراة تقام في التاسعة مساءً على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

س: ما هي القناة الناقلة لمباراة اليد بين الاهلي والزمالك؟

ج: تنقل قناة " أون تايم سبورت " المباراة على الهواء مباشرة ، خاصة إنها حاصلة على حقوق بث المسابقة منذ انطلاقها .

س: ماذا عن موقف الفريقين قبل لقاء الليلة؟

ج:يتساوى الفريقين في النقاط ويسعى كل الفريق إلى تحقيق الفوز فى هذا اللقاء من أجل التتويج باللقب، حيث أن فوز أى فريق منهما يتوجه بالمسابقة، خاصة إنهما يمتلكان حتى الأن نفس الرصيد بواقع 40 نقطة، من ضمنهم 3 نقاط اعتبارية لكل فريق وفى حالة التعادل سيقام لقاء فاصل لتحديد البطل.

س: ماذا عن الحضور في المباراة ؟

ج: مسئولو اتحاد اليد قرروا السماح لمجلس إدارة ناديى الأهلى والزمالك حضور قمة نهائى دورى المحترفين، فى ظل قرار عدم حضور الجماهير كإجراء أمنى وصحى كإجراء احترازى للحماية من جائحة فيروس كورونا.