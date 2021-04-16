شكرا لقرائتكم خبر عن القمة بلغة المال.. فرجاني ساسي يتصدر قائمة أغلى 11 لاعبا فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، قائمة أغلى 11 لاعب في القلعة البيضاء، بقيمة تسويقية بلغت 2 مليون ونصف يورو، وذلك قبل اللقاء المرتقب بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك والمقرر إقامته في التاسعة والنصف مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري العام.

مباراة من شأنها أن تحول شكل المنافسة في مسابقة الدوري العام، وتأتي أهميتها في ظل حاجة الفريق الأبيض لمصالحة جماهيره بعد وداع دوري أبطال أفريقيا، فيما يراها الأهلي مباراة مصيرية في رحلة الدفاع عن لقب الدوري العام الذي يحمله عن الموسم الماضي، وفرصة لرد الاعتبار أمام الفرنسي باتريس كارتيرون الذي سبق وتغلب عليه في أخر مواجهتين.

القيمة الإجمالية لفريق الزمالك وصلت إلى 19 مليون ونصف تقريباً بعد حصر القيمة التسويقية لجميع اللاعبين.

ونستعرض قائمة أغلى 11 لاعب في القلعة البيضاء قبل اللقاء المرتقب.

الزمالك = 19 مليون و450 ألف يورو

ـ فرجاني ساسي: 2 مليون ونصف يورو

ـ أشرف بن شرقي: 2 مليون يورو

ـ محمود علاء: مليون ونصف يورو

ـ طارق حامد: مليون و200 ألف يورو

ـ زيزو: مليون و200 ألف يورو

ـ يوسف أوباما: مليون يورو

ـ محمد أبو جبل: 800 ألف يورو

ـ الونش: 800 ألف يورو

ـ أحمد فتوح: 800 ألف يورو

ـ حمزة المثلوثي: 800 ألف يورو

ـ حميد أحداد: 800 ألف يورو