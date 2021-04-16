شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رأي كارتيرون في الثنائي المرشح للانضمام للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رشح بعض وكلاء اللاعبين على مسئولي نادي الزمالك في الساعات الماضية، التعاقد مع الثنائي كريم العراقي لاعب المصري وكريم فؤاد لاعب النجوم المعار لصفوف إنبي، لتدعيم الجبهات اليمنى واليسري بالدفاع الأبيض.

كشف مصدر مطلع بالزمالك، أن كارتيرون رفض حسم مصير صفقات العراقي وفؤاد، مؤكدا أن المدرب الفرنسي لم يبدى اهتمام كبير للتعاقد مع لاعبين في طرفي الملعب، سواء الأيسر أو الأيمن لقناته بوجود عناصر كافية في هذه المراكز.

أضاف المصدر، أن كارتيرون يضع مركز المهاجم الصريح في مقدمة أولويات صفقات الزمالك المطلوبة في الصيف المقبل، خاصة بعد رحيل مصطفي محمد لصفوف جالاتا سراي التركي، ورغم التعاقد مع ثنائي جديد في الهجوم الأبيض خلال يناير الماضي، لكن المدرب الفرنسي يستهدف ضم مهاجم مميز وهداف في الميركاتو المقبل.

ويستعد نادى الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، لمواجهة صعبة أمام الأهلى الأحد المقبل، في إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع في مسابقة الدوري المصري

ويحتل نادى الزمالك صدارة ترتيب جدول الدورى برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، فاز في 10 مواجهات وتعادل في 3 وسقط في مباراة، بينما يحتل النادى الأهلى المركز الرابع برصيد 27 نقطة من 11 مباراة فقط، فاز في 7 لقاءات وتعادل في 3 ولم يهزم حتى الآن.