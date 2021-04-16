مصدر لمصراوي: الأهلي يتعاقد لاستقدام أجهزة طبية جديدة للتغلب علي الإصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أكد مصدر بالأهلي أن إدارة النادي قد انتهت فعلياً من التعاقد علي حزمة من الأجهزة الطبية الجديدة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الجهاز الطبي قد طالب بمجموعة من الأجهزة الجديدة سوءا الاستشفاء أو التي تساعد في علاج الجزء العضلي بالفريق الأول وهو ما وافقت عليه لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح.

وأوضح المصدر، أنه تم عرض توصية لجنة التخطيط علي مجلس الإدارة الذي وافق على الأمر ومنح الإدارة التنفيذية واللجنة الطبية الضوء الأخضر لتلبية احتياجات الجهاز الفني.

وأشار إلى أنه تم التعاقد مع كبري الشركات العالمية لتوفير تلك الأجهزة التي طلبها الجهاز الطبي للفريق بهدف المساعدة في إستشفاء اللاعبين وتقليل نسبة الإصابات العضلية.

يذكر أن الأهلي يعاني من غياب عدد من اللاعبين بسبب الإصابة مثل علي معلول ومحمد هاني وياسر إبراهيم وجونيور اجايي وحمدي فتحي وفي وقت سابق محمد محمود وأكرم توفيق وكريم نيدفيد.