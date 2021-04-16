مصدر: وليد سليمان يقترب من اللحاق بالقمة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال مصدر في الجهاز الفني للنادي الأهلي إن وليد سليمان لاعب الفريق يقترب من اللحاق بمباراة القمة المقبلة أمام الزمالك.

وكان وليد سليمان قد تعرض لإصابة عضلية في مباراة الفريق الماضية أمام النصر ضمن مباريات الدور الـ32 من بطولة كأس مصر والتي حسمها الأهلي بهدفين مقابل هدف.

وقال المصدر من خلال تصريحات لمصراوي اليوم الجمعة إن وليد سليمان خضع لأشعة أثبتت أنه يُعاني من إجهاد في العضلة الخلفية.

وأكمل المصدر أن فرص لحاق اللاعب بمباراة القمة قائمة لاسيما وأنه يخضع لبرنامج تأهيلي مكثف.

وسيخضع وليد سليمان لفحص طبي على هامش مران الفريق مساء اليوم الجمعة لحسم أمره.

ومن المقرر أن يُعلن المدرب بيتسو موسيماني قائمة الفريق التي ستدخل معسكرًا مغلقًا اليوم الجمعة تحضيرًا للمباراة التي ستقام يوم الأحد ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من عمر دوري WE المصري.