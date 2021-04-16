تأجيل مباراة هيرتا وماينز بسبب فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أرجأت رابطة الدوري الألماني مباراة فريق هيرتا برلين أمام مضيفه ماينز، نظرا لأن الفريق الزائر لابد أن يكمل 14 يوما في الحجر الصحي عقب ثبوت إصابات بفيروس كورونا في صفوف الفريق.

وقال كريستيان سيفيرت الرئيس التنفيذي للرابطة لبرنامج "بيلد لايف" إن الموعد الجديد للمباراة لم يتم تحديده بعد. ومن المقرر أيضا تأجيل مباريات هيرتا أمام فرايبورج وشالكه.

وقال سيفيرت :"بالطبع سنفكر بشأن كيفية إعادة جدولة المباريات الثلاثة. إنه تحد بالنسبة لقائمة المباريات، هذا واضح".

وأضاف :"ولكن أيضا من الواضح أن شيئا مثل هذا من الممكن أن يحدث خلال هذه الأوقات. سنواجه هذا الموقف وسنفكر بشأن كيفية الاقتراب من الجدول".

واضطر فريق هيرتا للدخول في الحجر الصحي بعد أن أصيب أربعة من مسؤوليه ولاعبيه بفيروس كورونا.