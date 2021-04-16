بعد شكوك إصابته بكورونا.. مصطفى محمد خارج قائمة جالاتا سراي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن فاتح تريم، المدير الفني لفريق جالاتا سراي، قائمة فريقه لمواجهة مضيفه جوزتبه غدا السبت في إستاد جورسل أكسل، ضمن منافسات الأسبوع الـ35 من بطولة الدوري التركي.

وشهدت القائمة غياب المحترف المصري مصطفى محمد مهاجم الزمالك المعار، بجانب كل من ريان دونك، ريان بابل، راداميل فالكاو، دياندري يدلين ومارتين لينيس.

وكان مصطفى محمد أعلن عبر حسابه على "تويتر" قبل أيام إيجابية مسحته الطبية للكشف عن فيروس كورونا، قبل أن يحذف التغريدة وتكشف تقارير تركية إصابته بكورونا مع غيابه عن المشاركة.

وبات هذا الاستبعاد الأول لمصطفى من قائمة جالاتا سراي منذ انتقاله للفريق في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، باستثناء غيابه عن مباراة وحيدة بداعي حصوله على البطاقة الحمراء.

ولم يسجل مصطفى محمد أي هدف في آخر خمس مباريات لعبها مع جالاتا سراي في الدوري التركي.

ويقدم صاحب الـ23 عاما مستويات طيبة في تجربة الإعارة التي يقضيها مع جالاتا سراي، جيث سجل 5 أهداف في الدوري التركي وهدفا في الكأس.

يُذكر أن جالاتا سراي تراجع إلى المركز الثالث في الدوري التركي بعد فشله في تحقيق أي فوز بآخر ثلاث جولات، ليجمع 62 نقطة ويبتعد بفارق 8 نقاط عن بشكتاش متصدر الترتيب.