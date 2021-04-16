بعد قرعة الأولمبياد .. لماذا تواجدت مصر في التصنيف الثالث؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تصنيف المنتخبات المشاركة في منافسات كرة القدم للرجال في أولمبياد طوكيو، حيث تواجد المنتخب المصري في التصنيف الثالث.

وتواجد المنتخب المصري الأوليمبي في التصنيف الثالث لقرعة الأولمبياد، إلى جوار كوت ديفوار، جنوب إفريقيا ونيوزيلندا.

وقُسمت المنتخبات الـ16 إلى 4 مستويات بناءً على تصنيف تم وفقًا للأداء في بطولات كرة القدم الأولمبية الخمس الماضية.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الاعتماد على نتائج منافسات البطولات الأوليمبية الخمس الأخيرة "ريو دي جانيرو 2016، لندن 2012، بكين 2008، أثينا 2004 وسيدني 2000" في تحديد مستويات المنتخبات المشاركة في نسخة طوكيو 2020، إلى جانب منح أبطال المنافسات المؤهلة لطوكيو في جميع القارات خمس نقاط لكل منهم.

ومنح "فيفا" أفضلية للترتيب الزمني لتلك البطولات، حيث تحصل المنتخبات التي شاركت في النسخ الخمس الماضية على ثلاث نقاط للفوز ونقطة للتعادل في جميع مبارياتها، على أن تحتسب تلك النقاط كاملة "بنسبة 100%" في النسخة الماضية بريو دي جانيرو، بينما تقل النسبة تدريجيًا في النسخ السابقة.

وتحتسب نتائج نسخة لندن 2012 بنسبة 80%، بينما تقل تلك النسبة إلى 60% في نسخة بكين 2008، وتتراجع إلى 40% في نسخة أثينا 2004، على أن تحتسب نتائج المنتخبات التي شاركت في نسخة سيدني 2000 بنسبة 20%.

وتم الإعلان أن منتخب اليابان بصفته صاحب الأرض، سيتواجد في المستوى الأول "A1"، وبعد ذلك سيتم سحب القرعة بشكل طبيعي، لكي تكتمل المجموعات الـ4، بتواجد 4 منتخبات في كل مجموعة، مع التأكد من عدم وجود أكثر من منتخب من كل قارة بمجموعة واحدة.

وسبق واكتمل عقد المنتخبات المتأهلة لأولمبياد طوكيو المقبلة في كرة القدم "رجال"، حيث من المقرر ان يشارك 16 منتخباً على النحو التالي:

المنظم: اليابان.

أوروبا: إسبانيا – فرنسا – رومانيا – ألمانيا.

أسيا: كوريا الجنوبية – أستراليا – المملكة العربية السعودية.

أفريقيا: مصر – كوت ديفوار – جنوب أفريقيا.

أمريكا الجنوبية: البرازيل – الأرجنتين.

أمريكا الشمالية: المكسيك – هندوراس.

أوقيانوسيا: نيوزيلندا.

لماذا تواجدت مصر في المستوى الثالث؟

ووفقاً لقواعد "فيفا" بشأن احتساب النقاط الخاصة لكل منتخب تأهل لأولمبياد طوكيو،تواجد منتخب مصر الأوليمبي في المستوى الثالث، وفقاً لتلك المعايير حيث حصل على 8.2 نقطة بعد المشاركة في أولمبياد لندن 2012، والحصول على 5 نقاط بسبب التتويج بأمم أفريقيا تحت 23 عام الأخيرة.

منتخب مصر حقق فوز وحيد في أولمبياد لندن 2012، بجانب تعادل وحيد، وخسارة في مباراتين، ولم تشارك مصر أي منافسات كرة قدم للأولمبياد نسخ 2000، 2004، 2008، وكذلك 2016.

وبناء على نتائج المنتخبات الـ14 الأخرى "بعيداً عن مصر واليابان"، في المشاركات السابقة للأولمبياد وفقاً لمعايير "فيفا" بجانب نتائجهم في البطولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو فأن المنتخب البرازيلي احتل صدارة التصنيف برصيد (34.2) ثم الأرجنتين (27) وكوريا الجنوبية (25) وهم الثلاثي بجانب اليابان في المستوى الأول.

وفي المستوي الثاني تواجدت المكسيك برصد (18.4) ثم ألمانيا (12) وهندوراس (11.8) فيما حسمت أسبانيا المقعد الأخير في التصنيف الثاني برصيد إسبانيا (8.4) متفوقة على منتخب مصر (8.2) الذي تقهقر للمستوي الثالث.

ويشارك المنتخب المصري الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" بعد التتويج بأمم أفريقيا تحت 23 عاما الأخيرة التي أقيمت في مصر.

وتقام مراسم قرعة أولمبياد طوكيو يوم الأربعاء المقبل الموافق 21 إبريل الجاري في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم بمدينة زيوريخ السويسرية، في الساعة 11 بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر إقامة أولمبياد طوكيو المقرر في الصيف المقبل وتحديدا بين 23 يوليو والثامن من أغسطس، بعدما تأجلت لتقام في 2021 بسبب انتشار فيروس كورونا.