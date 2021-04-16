رسميا.. مصر في التصنيف الثالث بقرعة أولمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تصنيف المنتخبات المشاركة في منافسات كرة القدم للرجال في أولمبياد طوكيو، حيث تواجد المنتخب المصري في التصنيف الثالث.

وتواجد المنتخب المصري الأوليمبي في التصنيف الثالث لقرعة الأولمبياد، إلى جوار كوت ديفوار، جنوب إفريقيا ونيوزيلندا.

ويشارك المنتخب المصري الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" بعد التتويج بأمم أفريقيا تحت 23 عاما الأخيرة التي أقيمت في مصر.

وتقام مراسم قرعة أولمبياد طوكيو يوم الأربعاء المقبل الموافق 21 إبريل الجاري في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم بمدينة زيوريخ السويسرية، في الساعة 11 بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر إقامة أولمبياد طوكيو المقرر في الصيف المقبل وتحديدا بين 23 يوليو والثامن من أغسطس، بعدما تأجلت لتقام في 2021 بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقُسمت المنتخبات الـ16 إلى 4 مستويات بناءً على تصنيف تم وفقًا للأداء في بطولات كرة القدم الأولمبية الخمس الماضية.

وتجنب القرعة وجود أكثر من منتخب واحد من نفس الاتحاد القاري في كل مجموعة من المجموعات الأربع للمسابقة.

ويحتضن استاد طوكيو المباراة الافتتاحية لدورة الألعاب الأولمبية، بينما يتنافس المتأهلون للنهائيات على الميدالية الذهبية في الاستاد الأولمبي الجديد في المدينة، والذي سيكون أيضًا مكانًا لحفلتي الافتتاح والختام.

وجاء تصنيف المنتخبات كالتالي:

التصنيف الأول: اليابان، البرازيل، الأرجنتين، كوريا الجنوبية.

المستوى الثاني: المكسيك، ألمانيا، هندوراس، إسبانيا.

المستوى الثالث: مصر، نيوزيلندا، كوت ديفوار، جنوب إفريقيا.

المستوى الرابع: أستراليا، السعودية، فرنسا، رومانيا.