موعد قرعة أولمبياد طوكيو 2020 «دور مجموعات كرة القدم»

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عن موعد قرعة أولمبياد طوكيو 2020، لدور مجموعات كرة القدم للرجال، والتي ستجرى بمدينة زيوريخ السويسرية.
وستشهد أولمبياد طوكيو 2020، تواجد منتخبان عربيان في دور مجموعات كرة القدم، وهما، المنتخب المصري والمنتخب السعودي.
ويتواجد المنتخب المصري في التصنيف الثالث لقرعة الأولمبياد، إلى جوار كوت ديفوار، جنوب أفريقيا ونيوزيلندا، ووقع المنتخب السعودي في التصنيف الرابع رفقة استراليا، فرنسا، رومانيا.
بينما جاء في التصنيف الأول، كل من “اليابان، البرازيل، الأرجنتين، وكورويا الجنوبية”، وفي التصنيف الثاني، “المكسيك، ألمانيا، هندوراس، وإسبانيا”.
موعد قرعة أولمبياد طوكيو 2020
وتقام مراسم قرعة أولمبياد طوكيو 2020، يوم الأربعاء المقبل الموافق 21 إبريل الجاري في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم بمدينة زيوريخ السويسرية، في تمام الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، 11:00 بتوقيت مصر، 12:00 بتوقيت السعودية.
وكان من المفترض إقامة أولمبياد طوكيو 2020 في الصيف الماضي، وتحديدًا بين 23 يوليو والثامن من أغسطس، ولكن ظروف انتشار فيروس كورونا أجبرت الفيفا على تأجيلها لتقام في هذا العام 2021.
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