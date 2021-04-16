صحيفة آس تكشف خطة ريال مدريد في الميركاتو الصيفي 2021 «تسريح 3 لاعبين»

ناقشت صحيفة آس الإسبانية خطة ريال مدريد في الميركاتو الصيفي 2021، والتي ستشهد تسريح 3 لاعبين، وبيع ثلاثة، والتعاقد مع 3 ايضًا.

وقالت الصحيفة أن أولوية ريال مدريد في الميركاتو الصيفي 2021، هي التخلص من اللاعبين أصحاب الرواتب العالية، ومن ثم الإتجاه إلى إبرام الصفقات اللازمة.

وأكدت أن ريال مدريد ينوي تسريح 3 لاعبين، ويأتي على رأسهم النجم الويلزي المعار إلى توتنهام “جاريث بيل”، بالإضافة إلى إيسكو ومارسيلو، بسبب رواتبهم المرتفعة.

ويمتد عقد “جاريث بيل، إيسكو، مارسيلو” مع ريال مدريد حتى يونيو 2022، ويدفع النادي الملكي أكثر من 500 ألف يورو اسبوعيًا للثلاثي، حيث يتقاضى الويلزي 300 ألف يورو، فيما يحصل إيسكو على 123 ألف يورو، و150 ألف يورو للظهير البرازيلي.

أما فيما يتعلق بالقيمة السوقية، فإن جاريث بيل أصبح سعره 20 مليون يورو، وهو نفس سعر إيسكو، بينما تقدر قيمة مارسيلو بـ10 ملايين يورو، حسب موقع transfermarkt.

وورد في تقرير صحيفة آس، أن ريال مدريد سيسعى إلى تحقيق أقصى إستفادة ممكنة من عملية بيع المهاجم الصربي المعار إلى فرانكفورت “لوكا يوفيتش”، والثنائي المتواجد مع الفريق في الوقت الحالي “ماريانو دياز، وألفارو أودريوزولا”.

وتضمنت خطة ريال مدريد في الميركاتو الصيفي 2021، الاحتفاظ بكل من، الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي، والثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور وردريجو جوس، بالإضافة إلى النرويجي “مارتين أوديجارد” الذي تنتهي إعارته إلى آرسنال مع نهاية الموسم الجاري.

بعد ذلك، سيبدء ريال مدريد عملية إتمام الصفقة شبه المحسومة مع مدافع بايرن ميونخ “دافيد ألابا” بشكلٍ مجاني، ثم السعي وراء كيليان مبابي وإيرلينج هالاند.