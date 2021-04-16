الامارات | مفاجأة.. برشلونة لم يعرض على ميسي التجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. برشلونة لم يعرض على ميسي التجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية بأن نادي برشلونة لم يقدم عرضاً لقائده الأرجنتيني ليونيل ميسي من أجل تجديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو المقبل، وذلك في مفاجأة غير متوقعة تنفي ما تردد عبر برنامج "الشيرنغيتو" الشهير الذي أشار إلى أن البارسا قدم عرضاً لـ"البرغوث" لتمديد عقده بتخفيض قدره 50% من راتبه.

وقالت الصحيفة أن "رئيس برشلونة الجديد خوان لابورتا لم يتوصل حتى الآن إلى أي اتفاق بشأن التوقيع مع ميسي على عقد جديد"، مشيرة إلى أن "لابورتا سيقدم عرضا لميسي، عندما يطلع على كافة الأمور الخاصة بالوضع المالي"، خصوصاً أن النادي الكاتالوني يعاني اقتصادياً جراء جائحة كورونا وغياب مصادر دخل مهمة يتقدمها تذاكر المباريات.

وشددت الصحيفة على أن برشلونة سيرمي بكل ثقله للتعاقد مع المهاجم النرويجي الصاعد بسرعة الصاروخ إيرلينغ هالاند، الأمر الذي قد يقنع ميسي في البقاء وإنهاء مسيرته بقميص "البلوغرانا".

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