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الامارات | مفاجأة.. برشلونة لم يعرض على ميسي التجديد

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متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية بأن نادي برشلونة لم يقدم عرضاً لقائده الأرجنتيني ليونيل ميسي من أجل تجديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو المقبل، وذلك في مفاجأة غير متوقعة تنفي ما تردد عبر برنامج "الشيرنغيتو" الشهير الذي أشار إلى أن البارسا قدم عرضاً لـ"البرغوث" لتمديد عقده بتخفيض قدره 50% من راتبه.

وقالت الصحيفة أن "رئيس برشلونة الجديد خوان لابورتا لم يتوصل حتى الآن إلى أي اتفاق بشأن التوقيع مع ميسي على عقد جديد"، مشيرة إلى أن "لابورتا سيقدم عرضا لميسي، عندما يطلع على كافة الأمور الخاصة بالوضع المالي"، خصوصاً أن النادي الكاتالوني يعاني اقتصادياً جراء جائحة وغياب مصادر دخل مهمة يتقدمها تذاكر المباريات.

وشددت الصحيفة على أن برشلونة سيرمي بكل ثقله للتعاقد مع المهاجم النرويجي الصاعد بسرعة الصاروخ إيرلينغ هالاند، الأمر الذي قد يقنع ميسي في البقاء وإنهاء مسيرته بقميص "البلوغرانا".

 

 

 

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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