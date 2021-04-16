الامارات | بالفيديو: خطأ كارثي لحارس الهلال والمنتخب السعودي.. وتعليقات جماهيرية غاضبة

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: خطأ كارثي لحارس الهلال والمنتخب السعودي.. وتعليقات جماهيرية غاضبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ارتكب حارس الهلال السعودي عبد الله المعيوف خطأ كارثياً خلال مباراة فريقه أمام أجمك الأوزبكستاني، الخميس، في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، عندما حاول تسديد الكرة بطريقة غريبة استغلها مهاجم الخصم وأودعها الشباك بسهولة.

وفي وقت كان يسيطر التعادل السلبي على مجريات المباراة لم يحسن المعيوف التعامل مع الكرة المعادة إليه من زميله المدافع في الدقيقة 11 لتصل الكرة إلى مهاجم أجمك ظفر بولفونوف الذي وجدها أمامه على طبق من ذهب.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2 وسط غضب جماهير الهلال من أخطاء المعيوف المتكررة في الفترة الأخيرة وتعامله باستهتار مع كثير من الكرات.

من جهته، قال المشجع ميريل عبر حسابه في "تويتر": "آخر ثلاثة أهداف استقبلها الهلال كانت كلها بأخطاء عبدالله المعيوف للأسف، استمراره أساسي بالمباريات القادمه

ماهي إلا مجاملة والله".

أما المشجع محمد فقال: "الزعيم اذا اراد المنافسة السنة القادمة فلابد من تغير جميع اجانب الزعيم وجلب حارس عالمي (الحراسة بعد المعيوف ماتطمن) ليرجع زعيمنا للصدارهة.

وقال المشجع "كبير آسيا": "إلى متى المعيوف يتسبب في خسائر الهلال؟!ولدينا الجدعاني والوطيان؟"، وعلق المشجع "3 زيد": "اغلب لاعبيننا ما يستاهلون مركز اساسي لكن وين اللي يفهم و يلعب بالناس الاحق بالمشاركة؟ قوميز كاريلو البريك المعيوف البليهي كلهم ما يستاهلون".

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