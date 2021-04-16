شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يعلن تصنيف المنتخبات المشاركة في أولمبياد طوكيو .. مصر فى المستوى الثالث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وكانت دورة ألعاب طوكيو تأجلت من العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا ، وستقام هذا العام بدون حضور جماهير من خارج اليابان، خلال الفترة ما بين 23 يوليو والثامن من أغسطس المقبلين .

وتجرى مراسم سحب قرعة الأولمبياد يوم 21 أبريل ال الجاري في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم بمدينة زيورخ السويسرية.

وفيما يلي تصنيف منافسات الرجال:

المستوى الأول: البرازيل- الأرجنتين- اليابان- كوريا الجنوبية.

المستوى الثاني: ألمانيا- المكسيك- هندوراس- إسبانيا.

المستوى الثالث: مصر- كوت ديفوار- نيوزيلندا- جنوب إفريقيا.





المستوى الرابع: السعودية- فرنسا- أستراليا- رومانيا.

وسيتم تقسيم المنتخبات إلى 4 مجموعات، ويتأهل المتصدر والوصيف إلى دور الثمانية، والذي يقام بنظام المواجهات الإقصائية، ثم دور الـ4 واللقاء النهائي.

وجاء تصنيف قرعة السيدات كالآتي:

المستوى الأول: اليابان – أمريكا – هولندا.

المستوى الثاني: بريطانيا – البرازيل – السويد.

المستوى الثالث: كندا – أستراليا – الصين.

المستوى الرابع: نيوزيلندا – تشيلي – زامبيا.