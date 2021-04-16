شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يعلن تصنيف المنتخبات المشاركة في أولمبياد طوكيو .. مصر فى المستوى الثالث والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وكانت دورة ألعاب طوكيو تأجلت من العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، وستقام هذا العام بدون حضور جماهير من خارج اليابان، خلال الفترة ما بين 23 يوليو والثامن من أغسطس المقبلين .
وتجرى مراسم سحب قرعة الأولمبياد يوم 21 أبريل ال الجاري في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم بمدينة زيورخ السويسرية.
وفيما يلي تصنيف منافسات الرجال:
المستوى الأول: البرازيل- الأرجنتين- اليابان- كوريا الجنوبية.
المستوى الثاني: ألمانيا- المكسيك- هندوراس- إسبانيا.
المستوى الثالث: مصر- كوت ديفوار- نيوزيلندا- جنوب إفريقيا.
المستوى الرابع: السعودية- فرنسا- أستراليا- رومانيا.
وسيتم تقسيم المنتخبات إلى 4 مجموعات، ويتأهل المتصدر والوصيف إلى دور الثمانية، والذي يقام بنظام المواجهات الإقصائية، ثم دور الـ4 واللقاء النهائي.
وجاء تصنيف قرعة السيدات كالآتي:
المستوى الأول: اليابان – أمريكا – هولندا.
المستوى الثاني: بريطانيا – البرازيل – السويد.
المستوى الثالث: كندا – أستراليا – الصين.
المستوى الرابع: نيوزيلندا – تشيلي – زامبيا.