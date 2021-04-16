شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والزمالك الجمعة 16-4-2021 في نهائي دوري اليد .. والقناة الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يتواجه فريقا يد الأهلي والزمالك اليوم الجمعة 16 -4-2021 في مباراة حاسمة في دورى كرة اليد ، ويعتلى الفريقان الأهلى والزمالك صدارة دوري كرة اليد برصيد 40 نقطة لكلٍ منهما .

من جهة أخرى يواجه الأهلى غريمه الزمالك في اللعبة الشعبية الأولى كرة القدم الأحد المقبل 18 - 4 -2021 في بث مباشر في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز 2021.

وتقام مباراة قمة الأهلي والزمالك على استاد القاهرة الدولي في بث مباشر يوم الأحد المقبل 18 أبريل 2021.



موعد مباراة الأهلى والزمالك هو يوم الأحد 18 أبريل 2021 على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء 9.30م بتوقيت القاهرة في بث مباشر .

وتنقل المباراة على شبكة قنوات أون سبورت المباراة عبر قناة أون تايم سبورت بشكل حصري ON TIME SPORT1 .