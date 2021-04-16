شكرا لقرائتكم خبر عن عـائشـة إلياسـي تفـوز بذهـبية رمـاية الأطـباق مــن الحفـرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تم تتويج الرامية عائشة محمد إلياسي بطلة لمسابقة السيدات لرماية الأطباق من الحفرة «التراب» ضمن بطولة الإمارات المفتوحة التي نظمها اتحاد الإمارات للرماية على ميادين نادي العين للفروسية والرماية والجولف ضمن خطة نشاط الموسم الحالي، وفي ظل الإجراءات الاحترازية التي فرضتها اللجنة الفنية في الاتحاد.

ونالت عائشة الميدالية الذهبية وجائزتها المالية بعد منافسة قوية مع وصيفتها فاطمة محمد التي حلت في المركز الثاني ونالت الميدالية الفضية وجائزتها المالية، وكانت الميدالية البرونزية من نصيب الرامية ياسمين تهلك صاحبة المركز الثالث.

من جانب آخر، تم تكريم الحكام الذين شاركوا في إدارة منافسات بطولة الإمارات المفتوحة بمسابقاتها التراب والاسكيت والسيدات وأصحاب الهمم وهم حسن هدية الشحي وحسن يوسف النعيمي وبدر محمد الحمادي وشما عبيد المهيري ورجا خالد عمار.

وقال عبد الله سالم بن يعقوب الزعابي عضو مجلس إدارة الاتحادين العربي والآسيوي الأمين العام لاتحاد الإمارات للرماية إن الاهتمام بالعنصر النسائي سيكون في مقدمة أولويات الاتحاد في المرحلة المقبلة تماشياً مع توجه اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي للرماية خاصة وأن نصف المسابقات التي ينظمها الاتحاد الدولي الآن تم تخصيصها للسيدات ولا مفر من المشاركة فيها.

وأشاد الزعابي بجهود حكام البطولة، مشيراً إلى أن الاتحاد حرص خلال الفترة الماضية على إعداد الكوادر الوطنية من إداريين ومدربين وحكام، وها هو يجني ثمار هذا الإعداد الآن بعد أن أصبح لدى الاتحاد عدد من الحكام الدوليين المشهود لهم بالكفاءة والتميز.