شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأوراق الرابحة فى صفوف القطبين قبل نهائى دورى محترفى اليد الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الترقب تسيطر على الجماهير العاشقة لكرة اليد المصرية للمواجهة المنتظرة بين فريقا الأهلى و الزمالك و المقرر لها التاسعة مساء اليوم الجمعة فى نهائى دورى المحترفين للموسم المحلى 2020 / 2021 على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر .

و يمتلك فريق الزمالك فى صفوفه العديد من الأوراق الرابحة التى تستطيع صناعة الفارق و أبرزها ، المخضرم أحمد الأحمر قائد الفريق و معه الدينامو يحيى الدرع و اللاعب الصاعد الواعد خالد وليد فضلا عن الحارس محمود خليل " فلفل " الذى أدى مباريات قوية بالدور الثانى .

أما فريق الأهلى ، فيمتلك فى صفوفه أيضا العديد من الأوراق الرابحة و من أبرزها ، الحارس محمد عصام الطيار و دينامو صناعة اللعب إسلام حسن فضلا عن محمود نعمان المنضم حديثا من صفوف سموحة فى بداية الموسم و عمر ياسين العائد من رحلة إحتراف بالدورى القطرى مجددا لبيته القلعة الحمراء .

و يمتلك كلا الفريقان نفس عدد الرصيد بـ 40 نقطة من ضمنهم 3 نقاط إعتبارية ، إلا أن الزمالك يتصدر الترتيب حتى الأن فى ظل تحقيق الفوز فى المواجهة المباشرة الأولى بالدور الأول .

و نجح فريق الزمالك فى تحقيق الفوز على الطيران بنتيجة 34 / 24 فى الجولة قبل الأخيرة أمس ، بينما فاز الأهلى على الزهور بنتيجة 36 / 27 .

و يسعى فريق الزمالك إلى تحقيق الفوز فى هذا اللقاء لحصد اللقب ، وسط طموح الأهلى فى الثأر من الفريق الأبيض الذى حقق الإنتصار فى قمة الدور الأول من التتويج بالمنافسة .

وقرر مسئولو اتحاد اليد السماح لمجلس إدارة ناديى الأهلى والزمالك حضور قمة نهائى دورى المحترفين، فى ظل قرار عدم حضور الجماهير كإجراء أمنى وصحى كإجراء احترازى للحماية من جائحة فيروس كورونا.

تشهد الجولة الأخيرة بخلاف مباراة لأهلى مع الزمالك، لقاءات أخرى بين الزهور مع الطيران، وهليوبوليس مع سبورتنج، وطلائع الجيش مع الأولمبى.

كما حددت لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد تحديد يوم 19 أبريل موعدا لإقامة المباراة الفاصلة على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر لتحديد بطل دورى المحترفين للموسم المحلى 2020 / 2021 فى حال تساوى الأهلى والزمالك فى النقاط .

ويقام الدور قبل النهائى يوم 23 من نفس الشهر الحالى بين الأهلى مع الزهور والزمالك مع هليوبوليس، على أن يقام فى اليوم التالى مباراتى تحديد البطل وتحديد صاحب البرونزية.