شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يعاقب لاعبى الاتحاد السكندري بالتدريب نهارا بعد وداع الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الغضب سيطرت على حسام حسن المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندري عقب الخسارة أمام وادى دجلة و الخروج كأس مصر وتوديع البطولة التى كانت الجماهير تمنى النفس الفوز بها خاصة أنه صاحب رصيده فيها من قبل بـ6 ألقاب .

أصدر حسام حسن فرمان بالغاء الراحة التى كان من المفترض الحصول عليها فى حال الفوز والتأهل ، ولم يكتفى العميد بذلك بل أعلن تدريب الفريق فى الرابعة والنصف عصر اليوم فى نهار رمضان وليس بعد الافطار كما هو معتاد .

يستعد فريق الاتحاد السكندري لأولى اللقاءات عقب عودة الدورى بمواجهة بيراميدز فى الأسبوع الـ 18 ،حيث يعول عليه الجهاز الفنى الكثير من أجل الحفاظ على المنافسة للتواجد في المربع الذهبي .

وكانت هناك انتقادات قد تم توجيهها لحسام حسن بسبب التشكيل الذى خاض به لقاء دجلة منها استبعاد الثنائى الجاميكى داميون لوى و روماريو من تشكيل الفريق رغم وجودهم داخل معسكر الفريق بالسويس فى نفس التوقيت الذى يعيش الثنائى حالة من التألق ، و الدفع ببعض اللاعبين من ليس لديهم خبرة كافية .

ودع فريق الاتحاد السكندري منافسات بطولة كأس مصر ، بعد الهزيمة أمام وادى دجلة بهدف دون رد أحرزه محمد هلال فى الدقيقة 57 من أحداث المباراة ، ليضيع حلم الوصول إلى الأدوار النهائية من البطولة المحلية .