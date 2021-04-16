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برة الملعب: سلمى حسن لاعبة اليد: بحب ياسمين صبرى وبسمع أغانى عمرو دياب

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القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "سلمى حسن "، نجمة كرة اليد  فى نادى الاولمبى والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

لاعبة الاولمبى
لاعبة الاولمبى

 

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

القراءة ، بحب أقرأ فى وقت فراغى 

 

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟

البانيه أكلة سهلة 

سلمى حسن لاعبة اليد
سلمى حسن لاعبة اليد

  

من نجمك المفضل ؟

أسر ياسين

 

من مطربك المفضل ؟

عمرو دياب كل أغانيه احلى من بعض 

 

سلمى حسن
سلمى حسن

لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى  أيه ؟

كنت هتمنى اكون لاعبة لانى بحب الرياضة ، ولو كنت مش لاعبة كان هيبقى  نفسى  اكون لاعبة رياضية

 

لما تتعاكسى فى الشارع .. ايه بيكون رد فعلك ؟

بتجاهل الموقف ومش برد 

سيلفى اللاعبة
سيلفى اللاعبة

 

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى  مثلها ؟ 

ياسمين صبرى 

 

بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟  

الكاجوال اكيد اسهل 

 
 لاعبة اليد

لاعبة اليد


 

ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانيةا 

رياضى طبعا

 

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه؟

هزعل جدا، و فى النهاية مش هسييبها 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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