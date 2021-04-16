شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب: سلمى حسن لاعبة اليد: بحب ياسمين صبرى وبسمع أغانى عمرو دياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "سلمى حسن "، نجمة كرة اليد فى نادى الاولمبى والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.



لاعبة الاولمبى

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

القراءة ، بحب أقرأ فى وقت فراغى

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟

البانيه أكلة سهلة



سلمى حسن لاعبة اليد

من نجمك المفضل ؟

أسر ياسين

من مطربك المفضل ؟

عمرو دياب كل أغانيه احلى من بعض



سلمى حسن

لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه ؟

كنت هتمنى اكون لاعبة لانى بحب الرياضة ، ولو كنت مش لاعبة كان هيبقى نفسى اكون لاعبة رياضية

لما تتعاكسى فى الشارع .. ايه بيكون رد فعلك ؟

بتجاهل الموقف ومش برد



سيلفى اللاعبة

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟

ياسمين صبرى

بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

الكاجوال اكيد اسهل



لاعبة اليد



ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانيةا

رياضى طبعا

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه؟

هزعل جدا، و فى النهاية مش هسييبها