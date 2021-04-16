شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يطلب تقريرا عن آخر قمة خاضها كارتيرون مع الزمالك أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الجنوب افريقي بيتسو موسيمانى المدير الفني لنادى الأهلى، تقريرا عن آخر مباراة قمة قاده الفرنسي باتريس كارتيرون مع الزمالك أمام الأهلى، قبل المواجهة المرتقبة في التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولى، فى إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع فى مسابقة الدوري المصري.

ويحتل نادى الزمالك صدارة ترتيب جدول الدورى برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، فاز في 10 مواجهات وتعادل في 3 وسقط في مباراة، بينما يحتل النادى الأهلى المركز الرابع برصيد 27 نقطة من 11 مباراة فقط، فاز في 7 لقاءات وتعادل في 3 ولم يهزم حتى الآن.

وسيقوم موسيمانى بدراسة مباراة الأهلى والزمالك التي انتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف والتي كان يديرها كارتيرون لمدرب للزمالك في ولايته الأولى، ليعرف كيف لعب الفرنسي وطريقته وهم نقاط قوته ونقاط ضعفه لمساعدته في قيادة الأحمر خلال المباراة.

ويسعى موسيمانى لخطف المباراة للاقتراب من قمة الجدول ومواصلة تحقيق النتائج المميزة في الدورى والحفاظ على سجله خاليا من الهزائم، في ظل الغيابات الكثيرة التي يعانى منها الفريق في المباراة المقبلة.

وتمسك اتحاد الكرة بإقامة المباراة فى الموعد المقرر، حفاظا على استقرار مسابقة الدورى العام، وإنهائها فى موعدها المحدد يوم 30 سبتمبر المقبل، فضلا عن الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة لإقامة المباراة فى الموعد المحدد.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن أى تأجيل أو ترحيل جديد فى موعد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك سيؤثر سلبا على استقرار المسابقة واستكمالها، فى ظل الصعوبات التى تواجه الموسم الحالى، فضلا عن رفض الأندية فكرة ضغط المباريات أو إقامة بعض المباريات فى الدورى وكأس مصر بدون اللاعبين الدوليين.