الامارات | فرصة ذهبية أمام برشلونة للتتويج بكأس إسبانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن فرصة ذهبية أمام برشلونة للتتويج بكأس إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشكّل نهائي كأس اسبانيا فرصة حقيقية لبرشلونة لمداواة جراحه في الدوري بعد خسارة «الكلاسيكو» أمام ريال مدريد وتراجعه للمركز الثالث، وانقاذ موسمه عندما يواجه أتلتيك بلباو غداً السبت (الساعة 23:30 بتوقيت الإمارات) في ثاني نهائي للأخير في غضون أسبوعين، بعدما خسر نهائي النسخة الماضية المؤجلة بسبب فيروس كورونا أمام ريال سوسييداد في «دربي» الباسك.

ولا يضع النادي الكاتالوني في حساباته الخسارة أمام بلباو، في ما يمكن أن يكون الضربة القاضية للخروج بلقب على الأقل هذا الموسم في سباقه المستمر على لقب «الليغا» مع قطبي مدينة مدريد، أتلتيكو المتصدر (67) ووصيفه ريال (65)، حيث يحتل المركز الثالث متأخراً بفارق نقطتين عن «روخيبلانكوس».

وستقوّض هذه الخسارة أيضاً التقدم الذي احرزه مدربه الهولندي رونالد كومان هذا الموسم في مستقبل غير مؤكد في حال خرج خالي الوفاض.

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