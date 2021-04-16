شكرا لقرائتكم خبر عن قبل قمة الأحد. الأهلى يهزم الزمالك فى أخر قمة 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد فريق الأهلي لمواجهة الزمالك، فى التاسعة والنصف مساء الاحد المقبل فى المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من بطولة الدورى الممتاز وسط ظروف صعبة تواجه بطل إفريقيا، بسبب الإصابات والغيابات الكثيرة.

وتضم قائمة المصابين فى الأهلي مجموعة كبيرة من اللاعبين في مختلف المراكز، تأكد غيابهم عن مواجهة الأحد، حيث بات المدير الفني بيتسو موسيماني في أزمة كبيرة.

ومن الأزمات التي طغت على سطح الأحداث توتر الأجواء بين مسؤولي قطبي الكرة المصرية على خلفية أحداث نهائي دوري الجمهورية للشباب تحت 21 عاما، بعدما فاز الأهلي على الزمالك بنتيجة 2-1 ولكن الغريب أن الفريقين احتفلا بالتتويج فالأهلي يرى نفسه البطل بالرجوع لمعيار المواجهات المباشرة والزمالك يرى نفسه البطل بمعيار فارق الأهداف.

ولجأ الاتحاد المصري لإقامة مباراة فاصلة كانت مقررة يوم الثلاثاء المقبل، قبل تأجيلها لأجل غير مسمى دون أسباب واضحة.

كانت المباراة الأخيرة التي جمعت بين الأهلي والزمالك، هي نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020، والتي جمعت بينهما على استاد القاهرة، وحينها حقق المارد الأحمر لقبه التاسع في البطولة بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وكانت النتيجة تشير إلى التعادل بهدف لكل فريق، حتى سجل أفشة هدفًا قاتلًا للأهلي حسم به الأمور في الدقيقة 86 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.