شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطالب لاعبي الزمالك بالفوز علي الاهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق في حضور أعضاء الجهاز الفني أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود قبل انطلاق مران اليوم.

وأشاد كارتيرون بالمستوى الذي ظهر به الفريق في مباراة حرس الحدود، وطلب من اللاعبين الاستمرار على نفس الأداء قبل مباراة الأهلي المقبلة في الدوري وضرورة الفوز.

ويستعد الفريق لمواجهة الأهلي، في المباراة المقرر لها الأحد المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري الممتاز.