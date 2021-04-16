اخبار الرياضه

كارتيرون يطالب لاعبي الزمالك بالفوز علي الاهلي

0 نشر
بليغ أبو عايد 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يطالب لاعبي الزمالك بالفوز علي الاهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق في حضور أعضاء الجهاز الفني أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود قبل انطلاق مران اليوم.

وأشاد كارتيرون بالمستوى الذي ظهر به الفريق في مباراة حرس الحدود، وطلب من اللاعبين الاستمرار على نفس الأداء قبل مباراة الأهلي المقبلة في الدوري وضرورة الفوز.

ويستعد الفريق لمواجهة الأهلي، في المباراة المقرر لها الأحد المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا