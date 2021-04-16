شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الأمل بـ الزمالك يبدأ تدريباته الثلاثاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن طارق يحيى رئيس قطاعات الكرة بنادي الزمالك عن تشكيل الجهاز الفني والإداري لفريق الأمل، الذي تم الكشف عن تكوينه خلال الفترة الأخيرة ضمن استراتيجية قطاعات الكرة بالنادي.

وجاء تكوين الجهاز الفني كالتالي:

- بدر حامد مديرا لقطاع الناشئين ومشرفا عاماً على الفريق.

- عادل المأمور مشرفا عاما على حراس مرمى الفريق.

- محمد مصطفى ممس مدربا للفريق.

- سامي عبد الحليم وأحمد مصطفي مدربان مساعدان.

وجاء تكوين الجهاز الإداري كالتالي:

- حمدي يوسف إداريا لفريق الأمل.

ومن المقرر أن تبدأ تدريبات فريق الأمل الثلاثاء المقبل، في التاسعة والنصف مساءً على مجمع ملاعب الناشئين بالنادي.