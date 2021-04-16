شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يوجه بالتوسيع البرنامج القومي لمواجهة الشائعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - التقى الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الاتصال المرئي، عددا من الشباب المصري من مختلف محافظات الجمهورية من شباب يدير شباب وشباب برلمان الشباب وشباب مراكز شباب مصر، بالاضافة إلى المدربين خريجي البرنامج القومي لمواجهة الشائعات «تصدوا معنا» من 11 محافظة القاهرة،الاسكندرية،الغربية،الشرقية ،المنيا ،سوهاج،اسيوط، الوادي الجديد، بورسعيد،السويس،مطروح .

حضر اللقاء يوسف الورداني مساعد وزير الشباب والرياضة، محمد حسن معاون وزير الشباب والرياضة، عددا من مديري مديريات الشباب والرياضة من مختلف محافظات الجمهورية.

تناول اللقاء كيفية توسيع وتنشيط البرنامج القومي لمواجهة الشائعات«تصدوا معنا» بمختلف محافظات الجمهورية، بالاضافة إلى كيفية الاستفادة من خريجي البرنامج في التوعية بالتحديات التي تواجه الدولة المصرية، والتعرف على مفهوم الشائعات وكيفية التمييز بينها وبين الحقائق والأخبار الصحيحة، وتصنيف الشائعات وبيان تأثيرها على الفرد والمجتمع ،اقتراح عدد من الإجراءات لمواجهة الشائعات، وإستخدام الأساليب والتقنيات الإلكترونية الحديثة للتصدي للشائعات .

واستمع الدكتور اشرف صبحي- وزير الشباب والرياضة، لمقترحات واراء الشباب المشارك في اللقاء، موجها بتذليل أي عقبات لانجاح البرنامج القومي لمواجهة الشائعات، مشيدا بفكرة تدشين مرصد لمواجهة الشائعات بمختلف محافظات الجمهورية، مؤكدا على ضرورة تضافر الجهود لنشر البرنامج ومكوناته بين الشباب المصري.



واكد وزير الشباب والرياضة على ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية المصرية، والاصطفاف حول السياسات والمواقف التي تتخذها داخليًا وخارجيًا، وتعميق سياسات بناء الإنسان المصري في كافة المجالات من خلال مجموعة متكاملة من الأنشطة التي يتم تنفيذها على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي التجمعات الشبابية والرياضية المختلفة.