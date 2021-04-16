شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مسلحين يسرقون لاعب روما بالإكراه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض الإنجليزي كريس سمولينج، مدافع روما لحادث سرقة بالإكراه،، عقب تأهل فريقه إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي.

ولم يكن سمولينج متاحًا في قائمة روما أمام أياكس، بسبب الإصابةK ووفقًا لصحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت«الإيطالية، فإن 3 مسلحين ملثمين اقتحموا منزل سمولينج أثناء نوم اللاعب وعائلته.

وأشارت إلى أن اللصوص أجبروا سمولينج على فتح الخزينة، ومنحهم ساعات فاخرة ومجوهرات وأشياء ثمينة أخرى.

وذكرت أنه تواجد في المنزل خلال هذا الوقت كل من سمولينج وزوجته وابنهما سام البالغ من العمر عامين واتصلت زوجة سمولينج بالشرطة في الساعة الخامسة صباحًا، وتحقق سلطات العاصمة الإيطالية في واقعة السرقة.