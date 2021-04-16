شكرا لقرائتكم خبر عن رجال طائرة الأهلي ضد الداخلية في بطولة الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي مواجهة مهمة اليوم الجمعة عندما يلتقي مع فريق الداخلية في إطار منافسات بطولة الدوري.



ومن المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة مساء على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى «رجال طائرة الأهلي» إلى تحقيق الفوز ومواصلة عروضه القوية في البطولة.



وحرص محمد مصيلحي المدير الفني لـ«رجال طائرة الأهلي» على تخصيص فقرات تدريبية متنوعة، خلال المران الأخير لتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب في ظل أهمية مباراة الداخلية، والمواجهات المقبلة، من أجل استمرار الفريق في مسيرة الانتصارات وتحقيق الفوز بكل البطولات في الموسم الجاري.



يذكر أن «رجال طائرة الأهلي» حقق الفوز في المباراة الماضية، على سبورتنج بنتيجة 3ـ0 ضمن منافسات بطولة الدوري