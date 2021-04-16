شكرا لقرائتكم خبر عن سلة الأهلي تواجه سبورتنج في الدوري العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الجمعة عندما يواجه نظيره فريق سبورتنج ضمن منافسات بطولة الدوري.



ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الحادية عشرة والنصف مساء على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى «رجال سلة الأهلي» لتقديم عرض قوي خلالها، وتحقيق الفوز ومواصلة مشوار الفريق في المنافسة على البطولة.



وكان «رجال سلة الأهلي» قد خاض مرانا قويا أمس على صالة النادي بالجزيرة، حرص خلاله الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للمباراة.



وشارك الأمريكي دونوفان جاكسون لاعب «رجال سلة الأهلي» في تدريبات الفريق؛ استعدادا لمواجهة سبورتنج، وظهر بشكل طيب خلال المران الجماعي.



يذكر أن النادي الأهلي قام بتوجيه الشكر إلى اللاعب أليكس يونج، قبل الإعلان عن ضم دونوفان جاكسون إلى صفوف الفريق؛ لاستكمال منافسات الموسم الجاري.