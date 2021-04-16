«مـلك» و«وزيـر» يهـديان الشـارقة بدايـة آسـيويـة مظفـرة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

استهل الشارقة مشواره في دوري أبطال آسيا لنسخة 2021 ضمن المجموعة الثانية التي يستضيفها في ملعبه بفوز مهم وغال على حساب فريق القوة الجوية العراقي.

وجاء هدف الشارقة الوحيد عبر خالد باوزير ملعوباً وجميلاً من كرة قادها كايو لوكاس من ناحية الجناح الأيمن وأرسلها بالمقاس وكأنها مرسومة بالورقة والقلم إلى صاحب الرقم 14 الذي حولها بيسراه جميلة داخل شباك الحارس.

وينتظر الشارقة مباراته الثانية غداً السبت، أمام تراكتور سازي الإيراني، والذي تعادل مع باختاكور 3-3، في حين يلعب القوة الجوية مع الفريق الأوزبكي.

يحسب للبرازيلي كايو ومواطنه لوان الذي قدم أفضل مباراة له مع الشارقة على الإطلاق، التعامل بذكاء وخبرة عالية في استغلال تقدم همام طارق لاعب الطرف الأيسر؛ حيث شكلت جبهته ثغرة كبيرة في دفاع القوة الجوية واستغلها فريق الشارقة خير استغلال بفضل التفاهم والانسجام بين كايو ولوان، ومن خلفهما صمام الأمان خالد الظنحاني؛ حيث نجحوا في استدراج همام طارق للتقدم ثم قطع الكرة منه عن طريق خالد الظنحاني ومن ثم بناء هجمات مركزة من الجبهة اليمنى التي شكلت مفتاح النصر والخطورة للطلعات الهجومية ل«الملك».

ويستحق لاعبو الشارقة الإشادة والتقدير على الانضباط التكتيكي والمجهود البدني الذي قدموه في ضربة البداية، وكان شكل الفريق جيداً خصوصاً في ظل وجود سالم صالح رأس حربة صريح.

وعلى الرغم من غياب النجم الأول في الفريق وصانع ألعابه إيجور كورنادو، ومن قبله ويلتون سواريز، فإن الشارقة كان رائعاً من كل النواحي ولم يشعرنا بأنه يفقد أفضل لاعبيه بفضل مقعد البدلاء المميز.

وتسبب وجود سالم صالح وسط المدافعين في حرمان الفريق الأزرق من الزيادة العددية في الوسط بتثبيت مدافعين معه وأمامهم لاعب ارتكاز.

وتم اختيار خالد باوزير رجلاً للمباراة؛ حيث استحق ذلك، لكن إذا كان هو «وزير» الفوز فإن كثيراً كانوا «ملوكاً»، مثل نجم المباراة الأول عادل الحوسني الذي أنقذ الشارقة من أهداف مؤكدة، كما تألق «المحارب» شاهين عبدالرحمن الذي أكمل اللقاء بعصبة طبية وخالد الظنحاني.

سعادة فوز

من جهته، أعرب المدرب عبد العزيز العنبري، عن سعادته بالفوز الأول الذي جاء على فريق صعب ومتصدر الدوري العراقي وقال: «بحكم أننا أهل الضيافة كان لزاماً علينا أن نخرج بنتيجة جيدة وإيجابية».

وأشاد العنبري، بلاعبي الفريق على الانضباط الهجومي والدفاعي والمجهود البدني، وتمنى أن يستمر الفريق بنفس الرغبة في المباريات القادمة.

وعن التبديلات التي أجراها قال من بينها تبديلات اضطرارية وأخرى تكتيكية وهدفنا إراحة بعض العناصر الذين شعروا بالإعياء من أجل المحافظة عليهم للاستفادة منهم في المباريات القادمة.

وقال العراقي أيوب أديشو، مدرب القوة الجوية: «إن فريقه كان الأفضل والأكثر استحواذاً وإن فريق الشارقة اعتمد على المرتدات السريعة ونجح في خطف هدف المباراة من هجمة وحيدة»، مشيراً إلى أن فريقه لا يستحق الخسارة وأن هناك 5 مباريات قادمة.

تقديم الأفضل

وقال خالد باوزير، بعد اختياره أفضل لاعب في المباراة: «سعادتنا كبيرة بالفوز في ضربة البداية وسيكون ذلك دافعاً وحافزاً لنا لتقديم الأفضل في المباريات القادمة».

وتابع: «أجواء البطولة مختلفة وتلعب في رمضان ووسط إجراءات احترازية واستثنائية، لكن نحن نلعب على أرضنا، وأنا أقول ووسط جمهورنا، لأننا نحس بالجمهور، والجمهور يحس بنا أيضاً من خلال منصات التواصل الاجتماعي، ولم نشعر يوماً بأن جمهورنا بعيد عنا ونشكرهم على ذلك ونتمنى أن نكون عند حسن ظنهم وثقتهم».

وأكد: «نحن فريق واحد وكل 11 لاعباً قادرين على تحمل المسؤولية، لأننا كمجموعة يد واحدة وطموح واحد وهدف واحد وعازمون على المضي قدماً في درب الانتصارات».

ويذكر أن خالد باوزير، سجل هدفاً رائعاً في مباراة الشارقة مع الدحيل في النسخة الماضية، وسجل في ثاني مشاركاته في شباك الفريق العراقي.