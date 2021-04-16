شكرا لقرائتكم خبر عن تعثر البداية يطارد الوحدة للمرة الرابعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

واصل الوحدة خسارته لضربة البداية في دوري أبطال آسيا للمرة الرابعة على التوالي خلال مشاركته في البطولة القارية بعد سقوطه أمام بيرسبوليس الإيراني بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن مباريات المجموعة الخامسة.

وبهذه النتيجة يحتل الوحدة المركز الرابع والأخير في المجموعة من دون رصيد خلف بيرسبوليس الإيراني المتصدر برصيد 4 نقاط، بينما يتشارك فريقا الريان القطري وغوا الهندي في المركز الثاني بنقطة لتعادلهما في المباراة الثانية للمجموعة.

وكان«العنابي» قد خسر في ضربة البداية أمام الريان القطري في 2017 وأمام لوكوموتيف الأوزبكي في 2018 و 2019.

ولم يكن العنابي يستحق الخسارة في ظل تقديمه أداء جيداً، بالرغم من الظروف الصعبة التي واجهت الفريق وتعرضه إلى 3 ضربات موجعة قبل الوصول إلى مدينة غوا الهندية، حيث خسر خدمات 3 من لاعبيه الأساسيين محمد برغش وطحنون الزعابي للإصابة وحارس المرمى محمد الشامسي الذي لم يسافر مع البعثة إضافة لتعرض إسماعيل مطر للإصابة في التدريبات التي سبقت المباراة، وهو ماجعل الهولندي تين كات يدفع به في الدقيقة 62، وظهر تأثير سمعة في الضغط الهجومي الذي كاد أن يثمر عن هدف التعادل، في ظل قسوة الحكم وتغاضيه عن احتساب ركلتي جزاء للعنابي كانت كفيلة بتعديل النتيجة.

ركلتا جزاء

ومن جانبه أكد الهولندي هينك تين كات مدرب الوحدة أن فريقه يستحق الخروج بنقطة على الأقل، مشيراً إلى تقديم العنابي أداءً جيداً في المباراة وإلى حدوث أخطاء تحكيمية، وتأثر اللاعبين بالصيام.

وقال تين كات: قدمنا مباراة جيدة وفخور باللاعبين والطريقة التي لعبنا بها رغم الخسارة، حصلنا على عدد من الفرص للتسجيل في الشوط الأول لم يكن الحظ معنا في الاستفادة منها وترجمتها إلى أهداف.

وتطرق مدرب الوحدة إلى الأخطاء التحكيمية مبيناً أن الحكم تغاضى عن احتساب ركلة جزاء لفريقه في الشوط الثاني، وقال: هناك شك كبير في حالتين كنا نستحق من خلالهما ضربة جزاء عندما تعرض خريبين للعرقلة داخل الصندوق في الدقيقتين 69 و90 من عمر المباراة.

وأشاد تين كات بالنجم إسماعيل مطر قائد الفريق وخبرته الكبيرة التي انعكست على أداء العنابي بعد دخوله في الشوط الثاني.

فريق مميز

وقال يحيى غول محمدي مدرب بيرسبوليس الإيراني إن فريقه حقق فوزاً مهماً وصعباً، مشيراً إلى أن الفوز في ضربة البداية في البطولات المجمعة.

وأضاف محمدي، أن الوحدة المنافس قدم مباراة جيدة خاصة في الشوط الثاني وأعتقد أن فرصته جيدة في التأهل إلى الدور الثاني من البطولة.

وتطرق مدرب الفريق الإيراني صعوبة الرحلة وعدم جودة الملاعب في مدينة غوا الهندية وشكر لاعبيه على تجاوز كل الظروف التي صاحبت المباراة.