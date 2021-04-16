شكرا لقرائتكم خبر عن العروبة على موعد مع التاريخ الليلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

تقام 5 مباريات في الجولة ال21 من دوري الدرجة الأولى الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، قد تشهد صعود فريقي العروبة والإمارات رسمياً إلى دوري الخليج العربي، حيث يحتاج الأول إلى نقطة والثاني إلى ثلاث نقاط لتحقيق طموحه. ومع وصول الدوري إلى آخر 3 مراحل، يتصدر العروبة برصيد 40 نقطة، مقابل 27 نقطة للإمارات، و34 للبطائح، علماً بأن الإمارات يتفوق أيضاً بفارق المواجهات المباشرة مع البطائح، بعدما فاز ذهاباً 3-2، وتعادلا إياباً 1-1.

ستكون الأنظار متجهة إلى ملعب الذيد، حيث يستضيف صاحب الأرض، العروبة، وفي التوقيت نفسه يستقبل الإمارات فريق مسافي بملعبه في رأس الخيمة، وتقام ثلاث مباريات أيضاً تجمع العربي والبطائح، والحمرية ومصفوت، ودبا الحصن والتعاون.

وسيكون فريق العروبة المتصدر على موعد مع التاريخ عندما يحل ضيفاً على الذيد الأخير، وتكفيه نقطة للصعود الثاني في تاريخه بعد الأول موسم 1991-1992، وقد استحق ذلك بعدما حقق 12 فوزاً و4 تعادلات، وسجل 41 هدفاً واستقبل 21 هدفاً، هو صاحب أفضل هجوم وأكثر الفرق تحقيقاً للانتصارات.

وقد يضمن العروبة الصعود، لكنه لن يضمن المركز الأول والتتويج بدوري الهواة إلا إذا خسر الإمارات أو تعادل، لاسيما أنه يتفوق على «الصقور» بفارق المواجهات المباشرة، فقد فاز في الذهاب 3-2، وتعادل في الإياب 1-1.

ومن جهته، فالذيد سيعمل على تحقيق فوزه الثاني في البطولة بعد الأول الذي تحقق على حساب العربي في الجولة الأخيرة، وله خمس نقاط.

حلم الصقور

وفي ملعب الإمارات يحل مسافي ضيفاً على الصقور في مباراة ينتظرها عشاق الأخضر لإعلان صعوده رسمياً، حيث إن فوزه يرفع رصيده إلى 40 نقطة، ولديه خياران للعودة إلى «المحترفين» أولها فوزه، وثانيها خسارة البطائح الثالث.

ويستحق الإمارات أسوة بالعروبة، الصعود، ففريق الصقور حقق نتائج جيدة بالفوز في 10 مباريات والتعادل في 7 والخسارة في مباراة واحدة فقط، بينما يتطلع متحديه مسافي إلى نتيجة جيدة والتقدم إلى 19 نقطة.

وفي ملعب العربي يحل البطائح ضيفاً على الفريق القيواني في مباراة مهمة جداً للضيوف، وهم يأملون تحقيق الفوز فيها وتعثر الإمارات للإبقاء على الأمل الضئيل للصعود.

ويستقبل الحمرية من جهته، مصفوت في مباراة يخوضها الطرفان لتحسين الترتيب، وللعنابي 23 نقطة في المركز السابع، ولمصفوت 16 في المركز العاشر، ويستقبل دبا الحصن فريق التعاون وللأول 24 نقطة في المركز السادس، وللثاني 20 نقطة في المركز الثامن.

نقل تلفزيوني

وسيتم نقل مباراتي العروبة والذيد، والإمارات ومسافي عبر قنوات أبوظبي والشارقة ودبي الرياضية، مع وجود استوديو تحليلي.