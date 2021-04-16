بطولة إيطاليا: إنتر للاقتراب أكثر من اللقب وصراع يوفنتوس-أتالانتا على دوري الأبطال

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ميلانو : يخوض إنتر متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم الأحد رحلة محفوفة بالمخاطر إلى نابولي، مدركاً أن فوزه الثاني عشر توالياً على خامس الترتيب سيقربه أكثر من لقبه الأوّل منذ عام 2010، في حين يحلّ يوفنتوس الثالث ضيفاً على أتالانتا الرابع في اليوم ذاته في صراع حسم بطاقة دوري أبطال أوروبا، ضمن المرحلة 31.

يتصدر "نيراتسوري" الدوري برصيد 74 نقطة متقدماً بفارق 11 عن وصيفه و"جاره" في المدينة ميلان، قبل أن يحلّ ضيفاً على ملعب "دييغو مارادونا" في نابولي في سعيه لتحقيق انتصاره الـ 12 توالياً، ما يقربه أكثر من اللقب الغالي.

ويحتل يوفنتوس حامل اللقب في الأعوام التسعة الأخيرة المركز الثالث متأخراً بفارق نقطة عن ميلان، حيث ينتظر انتهاء الـ"سيري أ" رسمياً لسدل الستار على آمال الفوز بلقب عاشر توالياً.

وقال مدافع إنتر، السلوفاكي ميلان شكرينيار "لم نتوقع أبداً أن نكون في الصدارة بهذا الفارق قبل 8 مباريات من النهاية"، مضيفا "كل يوم، يقول لنا (المدرب أنتونيو) كونتي أنه علينا أن نعمل من دون النظر إلى الفارق وفوق كل شيء عدم القيام بحسابات".

وفاز فريق كونتي في مبارياته الثلاث الاخيرة بمواجهة نابولي في الدوري، في حين يحتل الاخير المركز الخامس برصيد 59 نقطة ويتأخر بفارق نقطتين عن أتالانتا الرابع، صاحب آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.

وأوضح المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو الذي ساعد إنتر على نيل لقب وصيف البطل في الموسم الماضي، على تصريح زميله قائلاً "نعمل بجهد، وبتعطش لتحقيق هدفنا".

وأضاف "العام الماضي كان هناك الكثير من التقلبات، ولكن في حال ننظر إلى الفريق هناك الكثير من اللاعبين الشبان وأعتقد أننا جميعا خطونا خطوة إضافية".

في المقابل، سيفتقد فريق المدرب جينارو غاتوزو لجهود جناحه المكسيكي هيرفينغ لوسانو الموقوف، فيما يقف الحارس أليكس ميريت بين الخشبات الثلاث بدلاً من الكولومبي دافيد أوسبينا المصاب.

وكان نابولي فاز في 19 من مبارياته الـ 30 الاولى في الـ "سيري أ" للمرة الخامسة فقط، علما أن المرة الاخيرة التي حقق فيها مثل هذا الانجاز أنهى المنافسات في المركز الثالث.

ويستقبل ميلان الوصيف بقيادة مدربه ستيفانو بيولي جنوى الثالث عشر في سعيه لإنهاء معاناته على أرضه.

ولم يفز النادي اللومباردي في "سان سيرو" في غضون شهرين، علماً انه سيخوض اللقاء من دون هدافه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الموقوف.

حذار غضب رونالدو

غير أن دعسة ناقصة من "روسونيري"، بامكان أن تصب في مصلحة الفائز من يوفنتوس أمام أتالانتا للتقدم للمركز الثاني، حيث يتواجهان في برغامو.

وتعتبر هذه المباراة "بروفة" عما سيكون عليه نهائي مسابقة الكأس المحلية في 19 أيار/مايو المقبل.

ويتقدم فريق "السيدة العجوز" بفارق نقطة عن أتالانتا، صاحب المركز الرابع الاخير المؤهل إلى المسابقة القارية الأم.

ومع بقاء 8 مباريات فقط، يبحث الفريقان عن الفوز من دون أي بديل.

ويسافر أتالانتا الاسبوع المقبل إلى العاصمة روما لمواجهة فريقها صاحب المركز السابع (54 نقطة)، فيما يسدل الستار على مبارياته في الدوري بمواجهة صعبة أمام ميلان في المرحلة 38.

في المقابل، يبدو مشوار يوفنتوس محفوفا أيضاً بالمخاطر حيث يتوجب عليه أن يواجه قطبي مدينة ميلانو، فيستقبل ميلان في المرحلة 35 وإنتر في المرحلة 37 وبينهما ساسوولو.

ويمني أتالانتا النفس أن ينهي سلسلة من عدم الفوز على يوفي في "سيري أ" منذ 20 عاماً، وتحديداً منذ شباط/فبراير 2001.

ولكن في مختلف المسابقات، تميل الكفة لصالح رجال المدرب جان بييرو غاسبيريني حيث لم يفز يوفنتوس سوى بمباراة واحدة من أصل مواجهاتهم الست السابقة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

وعلى أتالانتا أن يحذر من نجم يوفنتوس البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي كان عبّر عن سخطه بعدم هز الشباك برمي قميصه مع نهاية مباراة فريقه أمام جنوى 3 1 في المرحلة السابقة، في سباقه للفوز بلقب أفضل هداف في الدوري حيث يتصدر القائمة مع 25 هدفاً.

ويستقبل لاتسيو السادس (55 نقطة) منافسه بينيفينتو الأحد، فيما يسافر في اليوم ذاته "جاره" اللدود روما السابع بفارق نقطة إلى تورينو السابع عشر، مع معنويات عالية بعد تأهله إلى نصف نهائي مسابقة "يوروبا ليغ" بفوزه على أياكس أمستردام الهولندي باجمالي المباراتين 3 2، ليضرب موعداً في هذا الدور مع مانشستر يونايتد الانكليزي.

ويستضيف كالياري الثامن عشر منافسه بارما التاسع عشر السبت، في صراع القاع وأمل الهروب من السقوط للدرجة الثانية.

لاعب تحت المجهر: دوفان ساباتا

سجل مهاجم أتالانتا الكولومبي دوفان ساباتا 4 أهداف في مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري، رافعاً رصيده الإجمالي إلى 13 في هذا الموسم.

وعلى الرغم من تسجيله ثنائية في مباراة الفوز على فيورنتينا 3 2 في المرحلة السابقة، عبّر المهاجم البالغ 30 عاماً عن غضبه من "إهداره للفرص".

وأمام يوفنتوس، يملك زاباتا رصيداً تهديفياً مذهلاً، حيث سجل 7 أهداف في 8 مباريات في مختلف المسابقات.

احصائيات

71 أهداف أتالانتا في الدوري هذا الموسم، وهو صاحب أفضل خط هجوم

12 فارق النقاط بين يوفنتوس والمتصدر

11 عدد الانتصارات المتتالية لإنتر