شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يمنح لاعبي المصري راحة سلبية 3 أيام قبل الاستعداد للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر علي ماهر المدير الفني للمصري منح لاعبيه ثلاثة أيام راحة سلبية عقب نهاية مباراة الفريق أمام طلائع الجيش بدور الستة عشر لبطولة كأس مصر والتي انتهت بفوز المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته ببورسعيد في التاسعة والنصف مساء الاثنين المقبل استعدادًا لخوض المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة عشر لبطولة الدوري والتي تجمعه بنظيره الأهلي والمقرر اقامتها في التاسعة والنصف مساء يوم الثلاثاء الموافق السابع والعشرين من أبريل الجاري.

من ناحية اخرى عقد على ماهر جلسة خاصة مع النيجيرى أوستن أموتو مهاجم الفريق طالبه فيها بضرورة التركيز والضغط على مدافعى المنافسين من أجل استخلاص الكرة خاصة وأن اللاعب يتمتع بقوة بدنية هائلة تتيح له ذلك، وعليه تسخير امكانياته لتحقيق مصلحة الفريق.

كما لفت المدير الفنى للمصرى نظر اللاعب إلى ضرورة الاهتمام باستغلال الفرص التى تتاح له أمام المرمى، مؤكدا أن نسبة تهديفه لا تمثل حجم المباريات التى شارك فيها مع الفريق بشكل أساسى.

كما علق على ماهر على المستوى الفنى للكونغولى كازادى كاسينجو مهاجم الفريق الساحلى مؤكدا أنه من اللاعبين الجيدين إلا أنه لم ينسجم حتى الآن مع الفريق نظرا لأنه يعلم إمكانياته الفنية جيدا وشاهده قبل التعاقد معه مع فريقه السابق الوداد البيضاوى .

وأضاف ماهر فى تصريحات خاصة أن كاسينجو شارك مع الوداد المغربى أمام الأهلى فى مباراتى الدور نصف النهائى لدورى أبطال أفريقيا بالإضافة لإنضمامه المستمر لمعسكرات منتخب بلاده كان أخرها معسكر مارس والذى تخلله أخر مباراتين لكافة المنتخبات الأفريقية فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية ونجح اللاعب فى إحراز هدف لمنتخب بلاده .

وكشف المدير الفنى للمصرى أنه ربما اللغة والطقس يعدان السبب الرئيسى فى عدم تأقلم اللاعب حتى الآن مع الفريق خاصة وأنه انضم من المغرب التى تجيد التحدث باللغة الفرنسية ، بالإضافة للأجواء المصرية التى لم يعتاد عليها اللاعب حتى الآن .