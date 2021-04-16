شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود يعود لتدريبات الأهلي الجماعية أول مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك محمد محمود لاعب الأهلي في تدريبات الفريق الجماعية أول مايو المقبل بعد إنتهاؤه من البرنامج العلاجي الذي يؤديه حالياً للتعافي من إصاتبته الأخيرة في الركبة.

وإقترب محمد محمود من الانتهاء من أخر مراحل التأهيل من إصابته الأخيرة التي خضع على أثرها لجراحة في الركبة ، ويغيب محمد محمود منذ فترة طويلة عن مباريات الأهلي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي ثم جراحة الركبة ,

وأكد الجهاز الطبي للأهلي بقيادة الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي أن محمد محمود سيكون قادر على المشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية بعد أسبوعين أي أول مايو المقبل.

من ناحية أخرى ، يتابع الجميع فى النادى الأهلى حالة محمد الشناوى حارس مرمى الفريق وموقفه من المشاركة فى مباراة القمة أمام الزمالك بعد إصابته بفيروس كورونا، ويترقب مسئولو الأهلى والجهاز الفنى مصير الحارس الدولى من الظهور فى مباراة الزمالك المقرر لها التاسعة والنصف من مساء بعد غد الأحد.

متابعة الأهلاوية لموقف محمد الشناوى من القمة

ويستفسر مسئولو القلعة الحمراء على صعيد مجلس الإدارة والجهاز الفنى من الدكتور محمد شوقى رئيس اللجنة الطبية فى الأهلى والدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق بشكل مُستمر عن موقف الحارس الدولى.

ويترقب الجميع فى الأهلى المسحة التى سيخضع لها الشناوى اليوم الجمعة، والتى ستكون حاسمة بشأن مشاركته في القمة من عدمها.

الأهلى يؤكد تحسن حالة محمد الشناوى

وأكد الدكتور محمد شوقي أن حالة محمد الشناوى تتحسن بشكل واضح الفترة الماضية ولا يعانى من أعراض خطيرة من الفيروس.

يدخل فريق الكرة بالنادى الأهلى، مساء اليوم الجمعة، معسكرا مغلقا عقب مران اليوم استعداداً لخوض مباراة الزمالك المقرر لها التاسعة والنصف من مساء بعد غد الأحد، باستاد القاهرة في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري.

الأهلي يعسكر اليوم استعداداً لمباراة الزمالك

ويتدرب الأهلى اليوم على ملعب التتش ثم تتجه حافلة الفريق لأحد فنادق القاهرة لإقامة معسكر بها لحين خوض مران الغد ثم مباراة القمة المرتقبة.

ويعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني، محاضرة مطوّلة مع لاعبي الفريق لشرح عدة أمور مهمة خاصة بمباراة القمة المرتقبة، ويأتى فى مقدمتها عملية "إفساد" مفاتيح لعب الزمالك وأهمها أشرف بن شرقي وأوباما وأحمد سيد زيزو وفرجاني.