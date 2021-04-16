شكرا لقرائتكم خبر عن مليون و500 ألف دولار شرط ضم وليد أزارو لصفوف الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، ظهور عقبة أمام التعاقد مع المغربي وليد أزارو مهاجم الاتفاق السعودي، بعدما حدد ناديه مليون و500 ألف دولار كحد أدني للموافقة على رحيله لصفوف القلعة البيضاء، وهو مبلغ كبير في الوقت الحالي.
وأوضح المصدر الزملكاوي أنه في حالة توافر المبلغ المطلوب من نادى الاتفاق للاستغناء عن أزارو سيتم استغلاله لتجديد عقد التونسي فرجاني ساسي الذي ينتهى بنهاية الموسم الجاري وليس التعاقد مع لاعب جديد.
وبات رحيل مصطفى محمد مهاجم الزمالك المعار لجالاتا سراى التركى لنهاية الموسم الجارى مسألة وقت فى ظل التألق اللافت للنظر للمهاجم الشاب فى الدورى التركى بتسجيله أهدافا مؤثرة مع فريقه دفعت مسئولى ناديه للبدء فى التفكير فى تحويل إعارته لبيع نهائى للاستفادة من قدراته التهديفية المميزة، ما يدفع الزمالك للتفكير فى التعاقد مع مهاجم يستطيع أن يكون الوريث الشرعى لمصطفى محمد لاسيما بعد الاستفادة من الأموال المنتظرة من بيع البلدوزر.