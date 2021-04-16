شكرا لقرائتكم خبر عن مليون و500 ألف دولار شرط ضم وليد أزارو لصفوف الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، ظهور عقبة أمام التعاقد مع المغربي وليد أزارو مهاجم الاتفاق السعودي، بعدما حدد ناديه مليون و500 ألف دولار كحد أدني للموافقة على رحيله لصفوف القلعة البيضاء، وهو مبلغ كبير في الوقت الحالي.

وأوضح المصدر الزملكاوي أنه في حالة توافر المبلغ المطلوب من نادى الاتفاق للاستغناء عن أزارو سيتم استغلاله لتجديد عقد التونسي فرجاني ساسي الذي ينتهى بنهاية الموسم الجاري وليس التعاقد مع لاعب جديد.

وتعالت الأصوات داخل نادى الزمالك للمطالبة بالتعاقد مع المغربى وليد أزارو مهاجم الاتفاق السعودى الحالى والأهلى السابق، لحل العقم الهجومى الذى أصاب الفريق الأبيض فى الفترة الأخيرة.

وبات رحيل مصطفى محمد مهاجم الزمالك المعار لجالاتا سراى التركى لنهاية الموسم الجارى مسألة وقت فى ظل التألق اللافت للنظر للمهاجم الشاب فى الدورى التركى بتسجيله أهدافا مؤثرة مع فريقه دفعت مسئولى ناديه للبدء فى التفكير فى تحويل إعارته لبيع نهائى للاستفادة من قدراته التهديفية المميزة، ما يدفع الزمالك للتفكير فى التعاقد مع مهاجم يستطيع أن يكون الوريث الشرعى لمصطفى محمد لاسيما بعد الاستفادة من الأموال المنتظرة من بيع البلدوزر.

يملك وليد أزارو دارية كبيرة بالدورى المصرى ما يعزز فرص انتقاله للزمالك، وتعاقد الأهلى مع أزارو فى صيف 2017 لمدة 4 مواسم، قادمـًا من صفوف فريق الدفاع الحسنى الجديدى المغربي، ونجح الأسد المغربى فى صنع شعبية هائلة بين الجماهير الحمراء بفضل أهدافه الحاسمة وتألقه بالقميص الأهلاوى، وبشكل عام ومنذ انضمامه إلى الأهلى فى صيف 2017 شارك المغربى فى 89 مباراة مع الأهلى سجل 41 هدفاً وصنع 16.