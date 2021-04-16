شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر تفعيل عقد فينجادا أول مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، تفعيل عقد البرتغالى نيلو فينجادا المدير الفنى الجديد لاتحاد الكرة بداية من أول مايو المقبل، بعد اعتماد العقد فى الاجتماع الأخير للجنة الثلاثية لإدارة الجبلاية.

واتفقت اللجنة الثلاثية مع الخواجة البرتغالى على أن يكون مدة العقد سنة واحدة قابلة للتجديد حال موافقة الطرفين، دون أن يتضمن العقد أى شروط جزائية.

ويحصل البرتغالى نيلو فينجادا المدير الفنى الجديد لاتحاد الكرة، على راتب شهرى قدره 65 ألف دولار من خزينة الجبلاية، أى ما يعادل مليون جنيه مصرى، بعد إتمام الاتفاق معه على شغل المنصب خلفا للدكتور محمود سعد المدير الفنى السابق.

واتفق اتحاد الكرة، مع البرتغالى نيلو فينجادا المدير الفنى الجديد للجبلاية على أن يتحمل الخواجة البرتغالى رواتب المساعدين الأجانب له، فى حالة رغبته فى الاستعانة ببعض المساعدين الأجانب فى مهمته المقبلة، بينما يتحمل اتحاد الكرة رواتب مساعديه المصريين فى حالة موافقته على التعاون معهم.

واستقبلت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة مؤخرا، نيلو فينجادا المدرب البرتغالي الشهير في مقر الاتحاد وذلك بعد جلسة مفاوضات بأحد فنادق القاهرة حول تفاصيل تولي المدرب البرتغالي مهمة المدير الفني للاتحاد، قام بعدها بزيارة مقر الاتحاد.

وكان فينجادا قد وصل القاهرة بدعوة من الاتحاد المصري لكرة القدم للتفاوض حول تولي المهمة التي يبني عليها الاتحاد المصري آمالا كبيرة لوضع استراتيجية فنية لمنتخباته الوطنية ومسابقاته المحلية بجميع مراحلها السنية وفئاتها المختلفة.

وشهدت الفترة الأخيرة إقالة الدكتور محمود سعد المدير الفنى السابق لاتحاد الكرة من منصبه، ودخل اتحاد الكرة فى مفاوضات مع بعض الأسماء وتحديدا من المدربين الأجانب فى البرتغال وألمانيا وانجلترا قبل أن يقع الاختيار على نيلو فينجادا.