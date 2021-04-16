شكرا لقرائتكم خبر عن القفاز الذهبي.. قرار عبده صالح الوحش ينقذ إكرامي الشحات من "صدمة البدايات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

هناك العديد من حراس المرمى الذين وضعوا بصمات مضيئة في عالم كرة القدم المصرية، ورغم رحيل البعض منهم أو اعتزاله الكرة، إلا أن أسمائهم تظل راسخة وصامدة في أرشيف الكرة المصرية، بفضل إسهاماتهم في الذود عن مرماهم والاستبسال في تقديم أفضل مستوى فني لديهم، وهو ما يقودنا إلى تسليط الضوء على أصحاب القفاز الذهبي في تاريخ الرياضة اليوم.

نتحدث اليوم عن إكرامي الشحات حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق وأحد أبرز حراس الكرة المصرية والأفريقية عبر التاريخ.

وليد إكرامي الشحات في في 26 أكتوبر عام 1955، وانضم لناشئي الأهلي عام 1969 وبعد أقل من عامين تم تصعيده إلى الفريق الأول عام 1971 ولعب أول مباراة ودية أمام السويس خلال فترة توقف النشاط الكروي بسبب الحرب وفاز الأهلي 5/1.





بداية سيئة لوحش أفريقيا

جاءت بداية اكرامي الشحات الملقب بوحش أفريقيا صعبة فقد تولى إكرامي حراسة مرمى الأهلي أمام الاتحاد موسم 1972/1973 وخسر الأهلي وقتها للمرة الأولى في هذا الموسم على ملعبه بهدف نظيف وتوقع الجميع نهاية مبكرة للحارس الصاعد، إلا أن عبده صالح الوحش طالب ببقائه وأعطاه الفرصة في المباراة التالية أمام الإسماعيلي وأحرز الأهلي الفوز بهدف نظيف لتبدأ انطلاقة حارس مرمى الأهلي داخل المستطيل الأخضر.

وشارك إكرامي في أكثر من 300 مباراة مع الأهلي ليحطّم الرقم القياسي الذي كان يحتفظ به حارس الأهلي القديم عادل هيكل الذي لعب 14 عاما متتالية وبات إكرامي من أكثر حراس المرمى مشاركة مع الفريق الأول بالأهلي.