شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما يتربع على عرش هدافي الزمالك قبل القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تربع يوسف أوباما لاعب نادي الزمالك على رأس قائمة هدافي القلعة البيضاء قبل لقاء القمة المرتقب بين قطبي الكرة المصرية، والذي يستضيفه استاد القاهرة الدولي في تمام التاسعة والنصف مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري العام.

مباراة من شأنها أن تحول شكل المنافسة في مسابقة الدوري العام، وتأتي أهميتها في ظل حاجة الفريق الأبيض لمصالحة جماهيره بعد وداع دوري أبطال أفريقيا، فيما يراها الأهلي مباراة مصيرية في رحلة الدفاع عن لقب الدوري العام الذي يحمله عن الموسم الماضي، وفرصة لرد الاعتبار أمام الفرنسي باتريس كارتيرون الذي سبق وتغلب عليه في أخر مواجهتين.

وشارك أوباما مع الزمالك في 19 مباراة بالموسم الجاري في جميع البطولات، سجل خلالهم 9 أهداف وصنع 3 أخرين لزملائه بالفريق.

وفي المركز الثاني جاء المغربي أشرف بن شرقي وشارك أشرف بن شرقي مع الزمالك في 19 مباراة بالموسم الجاري في جميع البطولات، سجل خلالهم 5 أهداف وصنع هدفين لزملائه بالفريق.

بينما احتل إمام عاشور المركز الثالث وشارك إمام عاشور مع الزمالك في 16 مباراة خلال الموسم الجاري، سجل خلالهم 4 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى لزملائه بالفريق.

وفي المركز الرابع تساوى كل من، فرجاني ساسي، ومحمد أوناجم والونش برصيد هدفين لكل لاعب سواء في الدوري العام أو دوري أبطال أفريقيا قبل الخروج من دور المجموعات.